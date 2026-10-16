Aeterna: Curse of The First King annunciato con un trailer, è un RPG ad ambientazione romana

Aeterna: Curse of The First King è ambientato nel 58 d.C., in un periodo di grandi sconvolgimenti che porteranno alla fine della Repubblica e l'avvio dell'Impero.

Sviluppato dal team responsabile di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms , il nuovo titolo mette in scena gli ultimi e turbolenti anni della Repubblica di Roma, raccontando un'interessante storia che mischia elementi reali con altri di fantasia, tra storiografia e invenzione.

In occasione del MIX Showcae, Gamera Interactive ha annunciato Aeterna: Curse of The First King , un nuovo RPG soulslike a impostazione isometrica ambientato nell' antica Roma , presentato con un primo trailer che spiega qualcosa dell'ambientazione e della sua struttura.

La storia segreta di Roma

"Cesare marcia sulla Gallia. Pompeo e Crasso tirano le fila a Roma. Cicerone è costretto all'esilio e le bande di Clodio dominano le strade. Cospirazioni, disordini e culti dimenticati si diffondono nella Repubblica e, sotto la superficie degli eventi storici, una guerra più antica di Roma stessa non è mai giunta davvero al termine", con questo interessante incipit viene presentato Aeterna: Curse of The First King.

La storia racconta dei Custodes Umbrae, un antico e misterioso ordine di guardiani che hanno protetto Roma per quasi sette secoli, fondati da Romolo per volere di Marte e tenendo celato ciò che l'umanità non dovrebbe mai vedere.

Con l'ordine in decadenza, il loro nemico più antico si sta risvegliando, cercando di approfittare del vuoto di potere che si sta venendo a creare e dei disordini che caratterizzano tutto il mondo romano.

"Amulio, il re usurpatore di Albalonga, non è mai stato del tutto annientato", si legge nella descrizione, "Condannato da Marte a un limbo tra i mondi, il Primo Re ha atteso nell'oscurità, mentre una setta segreta, la Veritas Obscura, lavora per riportarlo in vita".

Questo ritorno minaccia non solo la Repubblica, ma il mondo stesso dei viventi e sta al protagonista mettersi in marcia per cercare di affrontare questo imminente pericolo. Vent'anni dopo la scomparsa del padre, il generale Lucio Aurelio Varrone - svanito nel nulla all'apice della sua gloria - un'imboscata lungo la via per Roma trascina il protagonista in un conflitto di cui ignorava persino l'esistenza.