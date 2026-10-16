Nuovi dettagli su GTA 6: dinamiche di coppia, tagli di contenuti, attività coordinate e altro

Dopo la pubblicazione del suo reportage di circa 5.000 parole su Grand Theft Auto VI , Jason Schreier è tornato sull'argomento con un video in cui racconta i retroscena della visita a Rockstar Games e le impressioni sul gioco. Il giornalista, che segue lo studio da oltre quindici anni, ha incontrato i vertici dello sviluppo e della pubblicazione, affrontando anche i temi più delicati: la cultura aziendale, le difficoltà della lavorazione e i tentativi di riforma interna.

Problemi di sviluppo nella norma

Schreier chiarisce innanzitutto un equivoco nato online. Alcuni utenti, riassumendo l'articolo con l'intelligenza artificiale, hanno attribuito a Rockstar una frase che metteva in discussione la data di uscita del 19 novembre, ma nel testo non compare niente del genere. Quella, spiega, è semplicemente la data di uscita prevista, e in questo settore nulla è definitivo finché il gioco non è nelle mani dei giocatori.

All'epoca di Red Dead Redemption 2, Schreier indagò sul "crunch" a Rockstar, parlando con un centinaio di dipendenti anonimi. La vicenda esplose dopo le dichiarazioni di Dan Houser, che parlò di settimane da cento ore di lavoro, salvo poi precisare che si riferiva al solo team di scrittura per tre settimane. Per molti sviluppatori quella precisazione risultò riduttiva rispetto a turni di 55-60 ore settimanali protratti per mesi. Da allora, racconta il giornalista, l'azienda ha provato a cambiare: ha allontanato alcuni dirigenti problematici, ha cercato di non pianificare più il crunch e ha introdotto ferie aggiuntive per compensare gli straordinari, anche se alcuni dipendenti restano scettici sulla loro reale fruizione. Resta poi aperta la vertenza davanti al tribunale del lavoro scozzese per il licenziamento di circa 34 dipendenti accusati di fuga di notizie, che il sindacato considera un'azione antisindacale. La responsabile dell'editoria, Jennifer Kolbe, ha ribadito che spetterà ai lavoratori decidere se vorranno un sindacato.

A metà settembre Schreier ha ottenuto accesso a Rockstar North, senza dover firmare accordi di non divulgazione, e ha passato la giornata con Rob Nelson, uno dei tre direttori dello sviluppo insieme a Phil Hooker e Aaron Garbut. Ne emerge un quadro di problemi comuni a molte produzioni: difficoltà tecniche, di comunicazione, test per verificare che il titolo sia divertente, lavoro da remoto durante la pandemia e tagli ai contenuti. La differenza è la disponibilità di risorse, che Schreier stima dieci volte superiore. Il passaggio dalla guida di Dan Houser a una direzione a tre avrebbe inoltre generato inizialmente qualche contrasto, che i dirigenti attribuiscono soprattutto al periodo del Covid.