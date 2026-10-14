GTA 6 non è costato 1,5 miliardi di dollari, ma resta probabilmente il videogioco più costoso di sempre

Rockstar Games ha negato che GTA 6 sia costato più di 1,5 miliardi di dollari, smentendo una voce circolata online negli scorsi mesi. Lo ha fatto Jennifer Kolbe, responsabile editoriale della società, intervistata da Jason Schreier di Bloomberg per un report sullo sviluppo del gioco. Kolbe non ha però indicato il budget esatto, e il titolo resta con ogni probabilità il videogioco più costoso mai prodotto, visto l'altissimo numero di persone che hanno contribuito a realizzarlo.
È costato tanto, ma non così tanto
La voce nasceva da un articolo di Gulf News del luglio 2025, secondo cui il Burj Khalifa di Dubai sarebbe costato circa 1,5 miliardi di dollari mentre per il gioco si ipotizzava "un budget di 2 miliardi". All'inizio dell'anno Business Insider aveva stimato una cifra tra 1 e 1,5 miliardi, basandosi sui report di diversi analisti. Strauss Zelnick, l'amministratore delegato di Take-Two, la società che controlla Rockstar, aveva evitato di indicare quanto fosse stato speso finora, ammettendo però che GTA 6 "è costato parecchio".
Il confronto con gli altri grandi progetti videoludici resta comunque sfavorevole per questi ultimi. L'unico titolo che potrebbe avvicinarsi è Star Citizen, il cui budget, oltre il miliardo di dollari, è stato accumulato grazie a un modello di crowdfunding basato sui contenuti venduti prima del lancio del gioco. Lo sparatutto a estrazione di Bungie, Marathon, uscito di recente, sarebbe costato oltre 250 milioni, mentre l'accordo di sviluppo iniziale di Concord valeva circa 200 milioni. The Last of Us Parte II e Horizon Forbidden West hanno superato i 200 milioni ciascuno, e per Black Ops Cold War Activision ha investito 700 milioni, ma nell'arco dell'intero ciclo di vita del gioco.
I dipendenti di Rockstar
Bloomberg riferisce anche che Rockstar conta ora 4.711 dipendenti in 12 sedi, contro i 2.441 del 2018, anno di uscita di Red Dead Redemption 2. L'azienda è dunque quasi raddoppiata in otto anni, con un impatto evidente sui costi.
L'investimento dovrebbe comunque ripagarsi in fretta. Alcune previsioni indicano 40 milioni di copie e 3 miliardi di dollari di ricavi nei primi quattro mesi dall'uscita, prevista a novembre. L'edizione standard costa 80 dollari, 10 in più rispetto al prezzo abituale dei titoli tripla A, mentre la Ultimate Edition ne costa 100. A questo si aggiungerà il multiplayer online, atteso il prossimo anno, forse insieme alla versione PC, che secondo indiscrezioni dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2027.
Un'analisi di Newzoo di luglio stimava circa 180 milioni di dollari di preordini digitali negli Stati Uniti e nei cinque principali mercati europei nell'ultima settimana di giugno, dopo l'apertura dei preordini il 25 giugno. Estrapolando i dati, la società calcolava circa 260 milioni a livello globale nella prima settimana e vedeva il gioco su un percorso verso 3,25-5,2 miliardi di dollari di vendite cumulative entro la fine della settimana di lancio.
Il termine di paragone è GTA 5, che nel 2013 raggiunse il miliardo di dollari in tre giorni, superando Avengers: Endgame, arrivato allo stesso risultato in cinque. GTA 5 è poi diventato il secondo gioco più venduto di sempre, con quasi 230 milioni di copie distribuite, dietro solo a Minecraft, a quota 400 milioni.