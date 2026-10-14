GTA 6 non è costato 1,5 miliardi di dollari, ma resta probabilmente il videogioco più costoso di sempre

Rockstar Games ha negato che GTA 6 sia costato più di 1,5 miliardi di dollari , smentendo una voce circolata online negli scorsi mesi. Lo ha fatto Jennifer Kolbe, responsabile editoriale della società, intervistata da Jason Schreier di Bloomberg per un report sullo sviluppo del gioco. Kolbe non ha però indicato il budget esatto, e il titolo resta con ogni probabilità il videogioco più costoso mai prodotto, visto l'altissimo numero di persone che hanno contribuito a realizzarlo.

È costato tanto, ma non così tanto

La voce nasceva da un articolo di Gulf News del luglio 2025, secondo cui il Burj Khalifa di Dubai sarebbe costato circa 1,5 miliardi di dollari mentre per il gioco si ipotizzava "un budget di 2 miliardi". All'inizio dell'anno Business Insider aveva stimato una cifra tra 1 e 1,5 miliardi, basandosi sui report di diversi analisti. Strauss Zelnick, l'amministratore delegato di Take-Two, la società che controlla Rockstar, aveva evitato di indicare quanto fosse stato speso finora, ammettendo però che GTA 6 "è costato parecchio".

Il confronto con gli altri grandi progetti videoludici resta comunque sfavorevole per questi ultimi. L'unico titolo che potrebbe avvicinarsi è Star Citizen, il cui budget, oltre il miliardo di dollari, è stato accumulato grazie a un modello di crowdfunding basato sui contenuti venduti prima del lancio del gioco. Lo sparatutto a estrazione di Bungie, Marathon, uscito di recente, sarebbe costato oltre 250 milioni, mentre l'accordo di sviluppo iniziale di Concord valeva circa 200 milioni. The Last of Us Parte II e Horizon Forbidden West hanno superato i 200 milioni ciascuno, e per Black Ops Cold War Activision ha investito 700 milioni, ma nell'arco dell'intero ciclo di vita del gioco.