TCL prepara pannelli OLED a 700 Hz: produzione prevista nel 2028

A 700 Hz, lo schermo aggiorna l'immagine ogni 1,43 millisecondi. Abbinata ai tempi di risposta tipicamente ridotti degli OLED, una frequenza simile potrebbe interessare soprattutto chi gioca a titoli competitivi, dove la rapidità nella visualizzazione dei movimenti è particolarmente importante. Per ora, tuttavia, non sono disponibili dettagli sufficienti per valutare le prestazioni effettive dei futuri prodotti.

La corsa ai monitor gaming OLED con frequenze di aggiornamento sempre più elevate potrebbe raggiungere un nuovo traguardo con TCL. Secondo la società di analisi Omdia, TCL CSOT sta lavorando a pannelli da 32 e 34 pollici capaci di arrivare fino a 700 Hz , con l'avvio della produzione previsto nel 2028. Non si tratta ancora di monitor annunciati ufficialmente: restano da chiarire le risoluzioni disponibili e quali diagonali potranno raggiungere la frequenza massima.

TCL punta sulla stampa a getto d'inchiostro

L'aspetto più interessante del progetto riguarda la tecnologia produttiva. A differenza degli approcci utilizzati da Samsung Display e LG Display, TCL CSOT intende puntare sulla tecnologia IJP OLED (Inkjet-Printed OLED), che deposita i materiali organici attraverso la stampa a getto d'inchiostro anziché ricorrere alla tradizionale evaporazione sotto vuoto. L'obiettivo è ridurre gli sprechi di materiale e i costi di fabbricazione, rendendo potenzialmente più conveniente la produzione di pannelli OLED di grandi dimensioni. La sfida sarà mantenere una qualità uniforme quando i volumi produttivi aumenteranno: un risultato che TCL dovrà ancora dimostrare su scala industriale.

Secondo Omdia, la fabbrica Gen 5.5 di TCL CSOT avrebbe dovuto iniziare nel terzo trimestre del 2026 le forniture di pannelli IJP OLED da 27 pollici, risoluzione 4K e frequenza di 120 Hz destinati a un monitor professionale MSI. Il successivo impianto Gen 8.6 di Guangzhou, la cui produzione è prevista dal 2028, sarà invece orientato anche a pannelli più grandi, compresi quelli da 32 e 34 pollici.

Se il programma verrà rispettato, TCL CSOT punta a diventare la prima azienda a produrre in massa pannelli per monitor IJP OLED in uno stabilimento Gen 8.6. L'ingresso di TCL arriverebbe in una fase di espansione per il settore. Omdia prevede spedizioni pari a 6,1 milioni di pannelli per monitor OLED nel 2026, con un incremento del 79% rispetto all'anno precedente. Per il 2027, le stime indicano un'ulteriore crescita fino a 7,5 milioni di unità.