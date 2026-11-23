La crescente attenzione riflette anche il deterioramento dei rapporti transatlantici e i timori legati alla dipendenza dalle tecnologie statunitensi. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, le restrizioni sull'accesso ad alcune tecnologie e le interruzioni dei servizi cloud hanno riportato al centro il tema della continuità operativa.

La sovranità digitale europea sta passando dalle dichiarazioni politiche alle decisioni concrete sugli acquisti di servizi tecnologici. Sempre più governi e organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche valutano il controllo dei dati, l'autonomia operativa e la possibilità di cambiare fornitore quando assegnano contratti per il cloud .

Cloud europeo e sovranità digitale: i governi cambiano strategia

Uno dei segnali più concreti è arrivato ad aprile, quando la Commissione europea ha assegnato quattro contratti per servizi cloud sovrani, per un valore complessivo massimo di 180 milioni di euro nell'arco di sei anni. I beneficiari sono gruppi guidati da Post Telecom in Lussemburgo, Proximus in Belgio, StackIT in Germania e Scaleway in Francia. Anche il governo olandese ha siglato un accordo quadro con StackIT per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni all'Unione.

Sovranità digitale e appalti cloud: la mappa mostra dove troviamo gare d'appalto, contratti e progetti di migrazione al cloud del settore pubblico europeo che integrano i requisiti di sovranità

La stessa direzione emerge da diverse gare pubbliche in Danimarca, Svizzera e Germania, dove i requisiti di sovranità digitale stanno diventando parte integrante dei criteri di selezione. Non conta soltanto il luogo fisico in cui vengono conservati i dati, ma anche chi controlla le infrastrutture, le chiavi di crittografia e le operazioni quotidiane. Un altro elemento importante è la possibilità di trasferire applicazioni e informazioni verso un altro provider senza rimanere vincolati a una singola piattaforma.

Secondo Markus Noga, CTO di IONOS, queste esigenze stanno assumendo un peso crescente soprattutto nella pubblica amministrazione e nei settori sottoposti a regolamentazione. Anche le nuove iniziative legislative europee, tra cui il progetto Cloud and AI Development Act, puntano a rafforzare le infrastrutture continentali per il cloud e l'intelligenza artificiale. Normative come NIS2 e DORA contribuiscono inoltre a spingere le organizzazioni a verificare con maggiore attenzione la gestione delle proprie risorse digitali.

La domanda di alternative europee è in aumento. Nextcloud, sviluppatrice di una piattaforma collaborativa installabile su infrastrutture autonome, dichiara che l'interesse per i propri prodotti è cresciuto di circa cinque volte dall'inizio del secondo mandato di Trump. T-Systems, divisione informatica di Deutsche Telekom, segnala invece una domanda per i propri servizi cloud sovrani aumentata di oltre quattro volte dalla metà del 2025.

Nonostante questi segnali, il mercato rimane saldamente nelle mani dei grandi operatori americani. Secondo una bozza della Commissione europea pubblicata a giugno, la quota dei fornitori cloud dell'UE è passata dal 29% del 2017 al 15% del 2022, senza successivi progressi significativi. Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud controllano complessivamente oltre il 70% del mercato europeo.

Il principale ostacolo alla diffusione dei servizi europei è rappresentato dalla dipendenza tecnologica accumulata negli anni. Molte organizzazioni utilizzano già Microsoft 365, Office e infrastrutture cloud integrate nei propri processi, rendendo complessa una migrazione completa. IONOS stima che soltanto una percentuale a una cifra delle trattative con la pubblica amministrazione si trasformi in contratti, mentre le verifiche e i trasferimenti possono richiedere da 12 a 24 mesi.

Anche i grandi operatori statunitensi stanno reagendo, proponendo versioni sovrane dei propri servizi. AWS ha dichiarato di aver dimostrato a ottobre che la propria European Sovereign Cloud può funzionare indipendentemente dalle infrastrutture esterne all'Unione. Microsoft punta invece su iniziative con partner locali, come Bleu in Francia e Delos Cloud in Germania. Google Cloud partecipa a sua volta al mercato attraverso S3NS, una joint venture con Thales che ha ottenuto la certificazione francese SecNumCloud.

Una separazione completa dai fornitori americani appare comunque improbabile nel breve periodo. Secondo T-Systems, per molte grandi aziende la soluzione più realistica consiste nel trasferire sulle piattaforme sovrane soltanto i carichi di lavoro più sensibili, mantenendo il resto dell'infrastruttura sui servizi già utilizzati. Anche il settore bancario internazionale considera ancora prematuro affidare tutte le proprie operazioni a queste alternative.