Un videogioco gacha particolarmente apprezzato per i suoi personaggi ammiccanti è finito al centro di un incidente di sicurezza informatica che ha coinvolto persino un'amministrazione comunale giapponese. Il caso riguarda NIKKE: Goddess of Victory , uno sparatutto d'azione free-to-play dagli sviluppatori di Stellar Blade , il cui launcher per PC sarebbe stato utilizzato come veicolo per la diffusione di un trojan capace di compromettere i computer su cui veniva eseguito.

Il cavallo di Troia

La vicenda si somma a un periodo già particolarmente complicato per la sicurezza informatica in Asia orientale e soprattutto in Giappone, dove negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli attacchi contro banche, operatori telefonici, amministrazioni pubbliche e aziende private. Anche l'industria videoludica è stata coinvolta, con diversi episodi che hanno interessato Sega, Capcom e Bandai Namco.

Le ragazze di NIKKE

Nel caso specifico, il launcher compromesso di NIKKE avrebbe installato un trojan identificato come k2f. Una volta presente nel sistema, il programma malevolo sarebbe stato in grado di acquisire screenshot dello schermo, registrare gli input dell'utente e installare o eseguire applicazioni. Si tratta quindi di uno strumento potenzialmente in grado di raccogliere informazioni sensibili e consentire a soggetti esterni di controllare alcune attività del computer infetto.

Le conseguenze hanno interessato Iwamizawa, una città di circa 75.000 abitanti situata nell'isola giapponese di Hokkaido. L'amministrazione locale ha pubblicato un avviso relativo a una violazione della sicurezza che ha coinvolto un subappaltatore informatico incaricato della gestione dei registri catastali e dei dati relativi agli immobili.