Se cercate un gioco di ruolo narrativo fuori dagli schemi, capace di trasformare ogni dialogo in uno scontro psicologico, su Instant Gaming potete recuperare Disco Elysium The Final Cut in versione PC e Mac (Steam) a poco più di cinque euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 38 euro, lo store applica a catalogo un taglio dell'89%, esponendo una base netta di 4,21 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 5,14 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo dell'86% e vi garantisce un risparmio reale di 32,86 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta presente qui .

Ventiquattro voci interiori, bivi narrativi e indagini a Revachol: il capolavoro ZA/UM su Steam

La vicenda vi mette nei panni di un detective rimasto vittima di una totale amnesia alcolica all'interno di una stanza d'albergo devastata di Martinaise, quartiere costiero povero e segnato dalle tensioni sociali della metropoli di Revachol. Affiancato dal metodico e paziente tenente Kim Kitsuragi, il protagonista deve ricostruire la propria identità mentre indaga su un omicidio apparentemente legato a uno sciopero portuale, muovendosi tra sindacalisti, mercenari, intellettuali decaduti e abitanti disillusi in un mondo originale intriso di realismo magico e storia politica.

Sul piano del gameplay, Disco Elysium elimina completamente i combattimenti tradizionali per affidare l'intera progressione ai dialoghi, all'esplorazione e a un sistema di abilità unico nel suo genere. Le ventiquattro caratteristiche del personaggio, suddivise tra Intelletto, Psiche, Fisico e Motricità, non determinano soltanto i tiri di dado invisibili per superare le prove ambientali e persuasive, ma agiscono come vere e proprie voci interiori che dialogano continuamente nella mente del protagonista, suggerendo intuizioni geniali o spingendolo verso comportamenti autodistruttivi. Attraverso l'Armadio dei Pensieri è inoltre possibile interiorizzare ideologie, ossessioni e ricordi per ottenere bonus permanenti e sbloccare nuove linee di dialogo.

L'offerta riguarda la Final Cut, l'edizione definitiva per giocatore singolo sviluppata da ZA/UM che introduce il doppiaggio integrale in lingua inglese per tutti i personaggi, nuove missioni legate alle visioni politiche, aree aggiuntive e animazioni migliorate. Riscattando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account con una licenza multipiattaforma valida sia su sistemi operativi Windows sia su ambienti macOS, garantendo i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e la piena compatibilità sia con mouse e tastiera sia con controller.