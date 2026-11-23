Le configurazioni coinvolte sono VICTOR, UBBE, ODIN, TITAN e MAKAI, tutte equipaggiate con processori AMD Ryzen e schede video dedicate. Le differenze riguardano soprattutto la potenza della GPU, la quantità di memoria e la dotazione hardware, permettendo di scegliere tra soluzioni più accessibili e sistemi pensati per giocare a risoluzioni elevate. Per i quattro modelli sviluppati in collaborazione con MSI sono inoltre previste quantità limitate di unità disponibili , oltre a una promozione che permette di ricevere credito Steam con alcune schede video.

Il Black Friday si avvicina e Breunor ha preparato una serie di promozioni dedicate ai PC da gaming, con cinque configurazioni che spaziano dalla fascia media a quella alta. Quattro modelli rientrano in un'iniziativa realizzata in collaborazione con MSI, mentre il quinto sarà protagonista di un'offerta gestita direttamente da Breunor. Oltre alle riduzioni già previste, sarà possibile ottenere un ulteriore sconto utilizzando il codice BLACK , da inserire durante l'acquisto.

Quattro PC gaming MSI con sconti aggiuntivi e disponibilità limitata

Partendo dalla configurazione più accessibile troviamo Breunor VICTOR, un PC equipaggiato con processore AMD Ryzen 5 9600X a 6 core e 12 thread, capace di raggiungere una frequenza massima di 5,4 GHz, affiancato da una GeForce RTX 5060 Ti MSI da 8 GB GDDR7. La dotazione comprende 16 GB di RAM DDR5 a 6.000 MHz, un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB e un dissipatore ad aria MSI MAG COREFROZR AA13. È una configurazione pensata principalmente per giocare in Full HD, anche con frequenze di aggiornamento elevate nei titoli competitivi. Per VICTOR è previsto uno sconto di 40 euro, al quale si aggiunge la riduzione ottenibile con il codice BLACK. Le unità destinate alla promozione sono 40.

L'interno del Breunor VICTOR

Salendo di fascia troviamo Breunor UBBE, che mantiene il Ryzen 5 9600X ma passa a una MSI GeForce RTX 5070 da 12 GB GDDR7. La maggiore potenza della scheda video rende questa configurazione più interessante per il gaming in 1440p, mentre la memoria di sistema sale a 32 GB DDR5 a 6.000 MHz. Sono presenti anche un SSD NVMe da 1 TB, una scheda madre MSI PRO B850-S WIFI6E e un alimentatore MSI MAG A750GLS da 750 W con certificazione 80 PLUS Gold. Il case MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW integra quattro ventole ARGB. In questo caso lo sconto previsto è di 60 euro, sempre con la possibilità di applicare il codice BLACK per ottenere un'ulteriore riduzione. La disponibilità comunicata è di 15 unità.

Per chi preferisce puntare soprattutto sulle prestazioni del processore c'è invece Breunor ODIN, che utilizza l'AMD Ryzen 7 7800X3D. Grazie agli 8 core, ai 16 thread e alla tecnologia 3D V-Cache, questa CPU rappresenta una scelta particolarmente interessante per il gaming, soprattutto nei titoli più sensibili alle prestazioni del processore. La GPU è una MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC da 12 GB, accompagnata da 32 GB di RAM DDR5 a 6.000 MHz, un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB e un sistema di raffreddamento a liquido MSI MAG CORELIQUID da 360 mm. Completano la configurazione un alimentatore MSI da 750 W 80 PLUS Gold e il case panoramico Gamdias ATLAS M4. Anche per ODIN è previsto uno sconto di 60 euro, cumulabile con la promozione BLACK, mentre le unità disponibili per l'iniziativa sono 35.

Breunor ODIN

La proposta più potente della selezione MSI è Breunor TITAN, che punta direttamente alla fascia alta grazie all'abbinamento tra un AMD Ryzen 7 9850X3D e una MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC da 16 GB GDDR7. Il processore offre 8 core e 16 thread, con frequenze boost fino a 5,6 GHz e tecnologia 3D V-Cache, mentre la scheda video consente di affrontare anche il gaming in 4K, regolando le impostazioni in base al titolo. La configurazione include inoltre 32 GB di RAM DDR5 a 6.000 MHz, un SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB, una scheda madre MSI MAG X870E GAMING MAX WIFI e un raffreddamento a liquido MSI da 360 mm. L'alimentatore è un MSI da 850 W con certificazione 80 PLUS Gold, mentre il case Lian Li Vector V100 presenta pannelli in vetro temperato e quattro ventole RGB. TITAN beneficia di uno sconto aggiuntivo di 70 euro, oltre alla riduzione prevista dal codice BLACK, ma la disponibilità è decisamente più contenuta: soltanto 7 unità.