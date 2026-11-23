In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il set LEGO Game Boy a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un omaggio agli anni '90
Si tratta di una replica quasi in scala 1:1 della console portatile. Il set LEGO riproduce fedelmente gli elementi iconici del Game Boy originale e può essere esposto su un supporto apposito, diventando quindi il perfetto pezzo da collezione per gli appassionati. Inoltre, sono incluse due cartucce costruibili dedicate a The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Land.
Si tratta quindi di un regalo perfetto per le festività natalizie, nonché di un ottimo oggetto da collezione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.