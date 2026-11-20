In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile la Smart TV LG Mini RGB da 75" a 1.309 € rispetto al prezzo consigliato di 2.899 €, permettendoti di risparmiare fino al 55%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Processore di nuova generazione per un'esperienza coinvolgente
La tecnologia Mini RGB migliora la resa e l'intensità delle sfumature, mentre la certificazione DualColor 100% offre colori più nitidi. A contribuire è il processore α8 GEN3, ancora più intelligente per analizzare ciò che guardi e ricostruire i dettagli in 4K. Con Google Gemini integrato, inoltre, potrai chiedere qualsiasi cosa tu voglia, che si tratti di cercare un film o di avere un consiglio.
Il telecomando è dotato anche di puntatore AI Magic Remote, quindi potrai controllare il televisore in modo intuitivo con semplici gesti del polso. Lato gaming, potrai giocare a 144 Hz; il televisore è compatibile anche con AMD FreeSync Premium. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.