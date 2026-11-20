In occasione del ventiduesimo anniversario del remake di Sid Meier's Pirates!, un titolo ancora amatissimo, è stata pubblicata su Steam un'intervista al suo creatore, Sid Meier. Per l'occasione il gioco è in sconto del 75% fino al 3 dicembre. Lo potete portare a casa per 2,49 euro.
Ripensando allo sviluppo, Meier lo ricorda soprattutto come il suo primo lavoro con la grafica 3D: "Sono passato da scettico a convinto". Sull'amato minigioco di danza, uno degli elementi più inattesi del titolo, spiega che l'obiettivo era raccontare l'intera vita dell'eroe, senza legarsi a un singolo genere.
Un mondo romanticizzato
Sul rapporto con la storia, Meier ha invece chiarito che il team si è ispirato a una visione romanticizzata del mondo dei pirati, lontana dalla realtà fatta di scorbuto, maltempo e lunghe attese: "il sole splende sempre, l'oro brilla, le decisioni hanno peso e l'azione ha un taglio cinematografico". Nelle intenzioni, le vittorie dovevano risultare meritate e spettacolari, mentre le sconfitte non dovevano per forza portare a ricominciare dall'inizio.
Alcune risposte sono più personali. A Meier sarebbe piaciuto fare il navigatore di una nave del seicento, mentre nel gioco la sua nave preferita è lo sloop, perché "molto manovrabile e aggressiva". Alla domanda sul morale della ciurma e su possibili parallelismi con la gestione di un team di sviluppo, nonché sugli eventuali problemi avuti durante la lavorazione, ha risposto che il divertimento del progetto e il fascino del tema furono motivazioni sufficienti per tutti, tanto che il team evità la cosiddetta "valle della disperazione".
Un nuovo Pirates!?
In generale, le risposte sono state molto stringate. Sul finire dell'intervista, però, si è sbottonato un po' di più. Tra le cose che cambierebbe, Meier cita le battaglie di terra, che non ha mai amato moltissimo. A chi non ha mai provato il gioco consiglia di guardare video e recensioni su YouTube e altri siti.
Sul futuro della serie, infine, non si è sbilanciato ma ha lasciato uno spiraglio: Pirates! resta uno dei suoi giochi preferiti e gli piacerebbe "avere la possibilità di esplorare che cosa potrebbe diventare con la tecnologia di oggi". Chiaramente non prendiamolo come un annuncio, viste anche le condizioni in cui versa Firaxis. Comunque, un progetto in merito, anche minore, non ci dispiacerebbe.