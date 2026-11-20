Un mondo romanticizzato

Sul rapporto con la storia, Meier ha invece chiarito che il team si è ispirato a una visione romanticizzata del mondo dei pirati, lontana dalla realtà fatta di scorbuto, maltempo e lunghe attese: "il sole splende sempre, l'oro brilla, le decisioni hanno peso e l'azione ha un taglio cinematografico". Nelle intenzioni, le vittorie dovevano risultare meritate e spettacolari, mentre le sconfitte non dovevano per forza portare a ricominciare dall'inizio.

Sid Meier in foto

Alcune risposte sono più personali. A Meier sarebbe piaciuto fare il navigatore di una nave del seicento, mentre nel gioco la sua nave preferita è lo sloop, perché "molto manovrabile e aggressiva". Alla domanda sul morale della ciurma e su possibili parallelismi con la gestione di un team di sviluppo, nonché sugli eventuali problemi avuti durante la lavorazione, ha risposto che il divertimento del progetto e il fascino del tema furono motivazioni sufficienti per tutti, tanto che il team evità la cosiddetta "valle della disperazione".