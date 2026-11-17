Firaxis Games , studio controllato da 2K e autore delle serie Civilization e XCOM , ha licenziato oggi circa 60 persone , quasi un terzo del personale. La notizia è stata diffusa da Bloomberg , che cita persone a conoscenza della situazione. Un portavoce di 2K ha confermato che nell'ambito dei tagli lascerà anche Heather Hazen, alla guida dello studio.

Una situazione critica

Nella dichiarazione ufficiale, 2K ha parlato di una ristrutturazione e di un ritorno a ciò che lo studio sa fare meglio: "Firaxis si sta ristrutturando e si sta riorientando attorno al punto di forza dello studio, la progettazione di giochi di strategia di livello mondiale che negli ultimi 30 anni hanno stabilito lo standard del settore per il genere".

Il logo di Firaxis

Il portavoce ha poi aggiunto: "Nell'ambito di questi cambiamenti, le dimensioni dello studio vengono ridotte per concentrarsi su design, tecnologia ed esperienza del giocatore, il che significa salutare colleghi di talento che hanno contribuito a costruire Firaxis. Queste decisioni non sono mai facili, ma sono essenziali per costruire il prossimo capitolo di Firaxis".

Sempre secondo Bloomberg, lo studio starebbe lavorando a un nuovo capitolo di XCOM. Il progetto avrebbe incontrato difficoltà durante lo sviluppo e, nel corso dell'estate, non avrebbe rispettato una scadenza importante. Lo sviluppo proseguirà, ma i licenziamenti potrebbero portare a un cambio di assetto nella lavorazione.