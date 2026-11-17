Ci hanno già scherzato su perfino loro - questo piccolissimo studio indipendente giapponese chiamato CitalesGames - sulla sovrapposizione con l'uscita di Grand Theft Auto VI. "Avete già preso le ferie?", si legge sul sito di Perp Games, il publisher di Witch the Showdown. La battuta fa riferimento alla possibilità che qualcuno si sia preso il giorno libero per giocare non al colosso di Rockstar, ma a questo titolo che fonde meccaniche che una nicchia non così nicchia di appassionati ama. Le parole chiave sono: bishojo (le ragazze avvenenti che vedete già in copertina) e card game. Una boss rush che mescola azione e strategia e che arriva in accesso anticipato - con coraggio sconsiderato - proprio il 19 novembre. La premessa è già contenuta nel titolo: un gruppo di streghe si dà battaglia a colpi di incantesimi per decidere chi è la più potente. Nel calderone - ovviamente magico - ci finiscono archetipi anche molto lontani dall'alchimista con il cappello a punta. Che comunque c'è. Ci sono arciere dalla mira infallibile, minotauri armati d'ascia e immancabili nekomimi pronte a sfoderare gli artigli. Il tutto è accompagnato da uno stile grafico morbidissimo, colorato e ammiccante. La ricetta perfetta? Per rispondere bisogna prima verificare che tutte queste meccaniche messe assieme funzionino a dovere. Che vinca la strega migliore! Armati di bacchetta magica, abbiamo giocato questa versione in accesso anticipato, che propone solo una parte dei contenuti previsti per l'uscita, attesa nel corso del 2027. Per ora i numeri sono tutt'altro che impressionanti: due soli personaggi giocabili, otto diversi avversari e trentuno carte con cui comporre il proprio mazzo. Numeri esigui, si diceva, che portano a esaurire i contenuti attualmente disponibili nel giro di pochissime ore, ma che sono sufficienti per farsi un'idea del sistema di gioco, dei suoi punti di forza e delle sue debolezze.

Tempo reale o turni? Witch the Showdown propone due diversi sistemi di combattimento che cambiano completamente l'esperienza. D'altronde siamo davanti a un videogioco in cui il combattimento è la parte centrale di tutta la produzione. Il titolo è strutturato come una sorta di boss rush: nella modalità duello si sceglie un avversario, si decide quale mazzo precostruito utilizzare per affrontarlo e si scende in campo. La scelta tra i due sistemi di combattimento è quindi determinante: da una parte la modalità in tempo reale, dall'altra quella a turni. Non c'è bisogno che vi spieghiamo le differenze tra le due, ma sappiate che il videogioco parte con quella in tempo reale, una scelta che, secondo noi, è ben poco lungimirante. Nello scontro, la nostra strega ha a disposizione un certo quantitativo di mana, che serve a giocare le carte dalla nostra mano. Il gioco mescola un sistema di combattimento basato sulle carte, che rappresentano gli incantesimi che siamo in grado di lanciare, e un'anima action, dal momento che abbiamo diverse possibilità per difenderci dagli attacchi avversari. La prima è schivare: la finestra temporale è abbastanza generosa e permette di non interrompere la combo di colpi che stiamo costruendo, ma non consente di recuperare mana. La seconda è la parata perfetta, più difficile da eseguire, ma che, se effettuata con successo, permette di ottenere un bonus al mana. L'ultimo modo consiste nell'utilizzare una carta contrattacco, interrompendo la combo avversaria e sfruttando la finestra che si crea per giocare tutte le nostre carte in un potente assalto. Il ritmo della battaglia si divide quindi tra il rispondere ai colpi del nemico, accumulare mana e lanciare incantesimi, cercando di tener fede alla strategia del mazzo. Il che è tutt'altro che facile se scegliamo di combattere in tempo reale, dal momento che l'attenzione sarà costantemente assorbita dalle schivate e dalle parate perfette. Il ritmo è forsennato anche al livello di difficoltà più facile ed è assai difficile prestare attenzione alle carte da giocare, figurarsi pensare a una strategia sensata sul lungo termine. La modalità a turni permette di ragionare sulle strategie del mazzo Nella modalità di combattimento a turni, il gioco cambia completamente faccia. In questo caso, Witch the Showdown potrebbe ricordare il sistema di Clair Obscur: Expedition 33: quando l'avversario attacca, ci si concentra esclusivamente sul contrastare i suoi colpi, magari accumulando mana attraverso le parate perfette, mentre quando tocca a noi ci si prende tutto il tempo necessario per studiare le carte che abbiamo in mano e assecondare la natura del mazzo. A nostro parere si tratta della scelta migliore, anche perché i mazzi precostruiti a disposizione dei personaggi presentano strategie di gioco completamente differenti. Alcuni richiedono di accumulare un certo valore giocando delle carte, per poi scatenare un attacco potente una volta raggiunta una determinata soglia; altri puntano a costruire sapientemente la combo senza farsi mai colpire dall'avversario; altri ancora sono più classici e alternano magie dei tre elementi del gioco (fuoco, acqua e vento/fulmine) per bersagliare gli avversari e ottenere bonus elementali.

Tornei e draft Sconfiggendo le streghe che si fanno sotto nella modalità duello si sbloccano altri nemici e altri mazzi a disposizione delle due protagoniste attualmente disponibili. I deck precostruiti sono divertenti da giocare, anche se appare evidente una mancanza di bilanciamento, con alcune meccaniche immensamente più forti di altre, e anche una certa limitatezza nella composizione, dovuta alle appena trentuno carte a disposizione. In ogni caso, la modalità duello per ora è intrigante e rappresenta anche una sfida consistente, specialmente quando si alza il livello di difficoltà. La parte più interessante in potenziale del videogioco, però, viene fuori nella modalità torneo. Sconfiggendo gli avversari in modalità duello, si sbloccano nuove battaglie Al di là del fatto che, in questa fase, la storia personale dei due personaggi è confinata in un menù secondario che non rende alcuna giustizia alle vicende delle protagoniste, la modalità torneo rende più intrigante la progressione, inserendo nel novero anche una meccanica di costruzione del mazzo. L'idea è quella di proporre una sorta di draft nel quale si va costantemente a modificare il deck a nostra disposizione. Si avanza di turno in turno vincendo gli scontri del torneo, e si scelgono le carte da aggiungere alla riserva tra una selezione di opzioni casuali dopo ogni battaglia. Nel menù iniziale, Witch the Showdown proclama che questa modalità presenta elementi roguelike, ma in realtà il termine è utilizzato in modo improprio, dal momento che, anche se veniamo sconfitti, possiamo ricominciare lo scontro e continuare come se niente fosse accaduto. Ancora una volta: l'intuizione è buona, semmai è l'attuale limitatezza delle possibilità a nostra disposizione a rendere la costruzione del mazzo banale. Le carte sono poche e, per di più, sono costruite attorno alle stesse meccaniche offerte dai deck precostruiti della modalità duello. Avremmo quasi preferito che il torneo ci permettesse di scegliere uno dei mazzi base e che i potenziamenti girassero attorno alle statistiche o alla capacità del personaggio di schivare i colpi o di accumulare maggiori bonus dalle parate perfette. L'esiguo numero di carte disponibili in questa fase non rende la costruzione del mazzo stimolante Attualmente Witch the Showdown esaurisce in fretta gli stimoli, a meno di incaponirsi con i livelli di difficoltà più alti e imparare a menadito gli schemi d'attacco dei diversi avversari. Non è che sia un'attività granché divertente, dal momento che le combo sono sempre le stesse e diventa un puerile esercizio di memoria muscolare che, peraltro, non offre alcuna ricompensa. Detto questo, per ora siamo abbastanza sicuri che il 19 novembre nessuno si prenderà le ferie per Witch the Showdown, eppure, dopo qualche titubanza iniziale dovuta alla modalità di combattimento in tempo reale - secondo noi da rivedere - questo piccolo videogioco ci ha intrigati. Attendiamo l'uscita della versione completa per capire quanto fiato abbia in corpo.

Witch the Showdown è un videogioco che mescola combattimenti con le carte e dinamiche proprie dei videogiochi d'azione, proponendo una serie di scontri che si combattono a colpi di magie e parate perfette. Il gioco sarà disponibile in early access dal 19 novembre e presenta solo una piccola parte dei contenuti previsti per la versione finale. Quello che c'è permette però di farsi un'idea delle caratteristiche e delle particolarità di questo strano videogioco. I due sistemi di combattimento, per esempio, soddisfano solo a metà: quello in tempo reale non permette di costruire una strategia efficace perché i tempi sono troppo stretti, mentre quello a turni è più adatto alla dimensione strategica del gioco. Anche la modalità torneo, che offre una sorta di meccanica draft, è interessante ma poi si scontra con la limitata disponibilità di carte. C'è ancora qualcosa da sistemare prima dell'uscita, prevista nel corso del 2027.