Il team di Exodus ha pubblicato un nuovo trailer per presentare la versione femminile di Jun , il personaggio protagonista. Il video è arrivato al termine di una diretta con lo streamer CohhCarnage ed è affiancato dal Scrappy Salvager Featurette, un contenuto dietro le quinte in cui gli sviluppatori hanno raccontato meglio il personaggio e il ruolo che ha nell'universo del gioco.

A teatro ha interpretato Roxie Hart nel musical Chicago, mentre nel campo videoludico ha lavorato in motion capture come Isabella Torrisi, protagonista femminile di Mafia: Terra Madre .

Durante la stessa diretta è stato annunciato il cast. La versione femminile di Jun è interpretata da Carina Conti , nota per Good Trouble di Hulu/Freeform, dove interpreta il ruolo di Riley, e in Winning Time di HBO, dove interpreta Paula Abdul. Ha inoltre partecipato come ospite a All Rise di OWN, è stata protagonista del film indipendente Foibles e ha avuto un ruolo di supporto in Little Death, premiato al Sundance nel 2024.

Nel trailer Jun passa dal recuperare rottami a essere protagonista dell'avventura, tra nuovi mondi e creature. Gli sviluppatori ricordano che, sia che si scelga Jun uomo o donna, la storia prende forma in base alle decisioni del giocatore .

L'altro Jun

Jun maschile è invece Stephen Oyoung, che vanta apparizioni in Mission: Impossible - The Final Reckoning (2025), The Wrecking Crew (2026) e Twisters (2024). In ambito videoludico ha dato voce a Mister Negative in Marvel's Spider-Man (2018) e Marvel's Spider-Man 2 (2023) di Insomniac Games, e a Red Hood in Gotham Knights (2022) di WB Games Montréal.

Stephen Oyoung come Jun maschile

Entrambi gli attori sono intervenuti alla diretta per parlare del loro lavoro sul personaggio, e il team ha annunciato un ulteriore video, intitolato Meet the Voices, in cui li si potrà ascoltare più a lungo, in arrivo nei prossimi giorni.

Il comunicato presenta infine una collaborazione con Dark Horse per The Art of Exodus, un volume cartonato di 208 pagine con design e concept art dell'universo del gioco: esseri iperevoluti, animali risvegliati e manufatti tecnologici. Il libro, già prenotabile, uscirà il 13 aprile 2027. Secondo gli sviluppatori, il gioco sta già ispirando un universo in espansione fatto di romanzi, avventure da tavolo e altro, di cui si parlerà in futuro.

Il volume di Dark Horse

Per il resto, vi ricordiamo che Exodus è sviluppato da Archetype Entertainment per Wizards of the Coast. L'uscita è prevista per il 7 aprile 2027 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.