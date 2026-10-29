Exodus mostra 40 minuti di gameplay della missione Liberating the Kay

Archetype Entertainment ha pubblicato un video di circa 40 minuti dedicato alla missione Liberating the Kay di Exodus , gioco di ruolo d'azione e avventura fantascientifica in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, disponibile dal 7 aprile 2027. Il filmato permette di osservare una parte dell'esperienza di gioco, concentrandosi su una missione che combina combattimenti, scelte narrative e conseguenze destinate a influenzare il destino dei personaggi coinvolti.

Il video

Nella missione mostrata, il protagonista cerca l'aiuto di Suliman Tenjin, leader della potente dinastia Tenjin. Il sostegno del suo interlocutore, tuttavia, ha un prezzo: per ottenerlo, dovrà accettare un incarico che lo porterà a scontrarsi con le forze di Gideon Aslan, suo fratellastro. Al centro del conflitto c'è Khonsu, una stazione spaziale orbitale che per generazioni ha protetto il pianeta natale del protagonista e ha rappresentato la casa dei Kay.

Come spiegato da Archetype Entertainment, "in questi estratti della demo della missione "Liberating the Kay", cercherete l'aiuto di Suliman Tenjin, leader della potente dinastia Tenjin". Lo studio sottolinea inoltre che "il suo aiuto ha un prezzo: un favore che vi porterà direttamente a combattere contro le forze del vostro fratellastro Gideon Aslan per il controllo di Khonsu, una stazione spaziale orbitale che ha protetto il vostro pianeta natale e ospita i Kay da generazioni".

La missione non si limita agli scontri con le forze nemiche, ma mette in evidenza anche il sistema di scelte che dovrebbe caratterizzare l'avventura. Durante il percorso, infatti, i giocatori dovranno prendere decisioni di diversa importanza, capaci di riflettere la personalità e le aspirazioni del protagonista. In particolare, le scelte contribuiranno a delineare il suo percorso verso una delle tre possibili identità: Traveler, Paladin, associato alla virtù, oppure Immortal, legato all'ambizione.

Questi orientamenti suggeriscono approcci differenti alla crescita del personaggio e al modo in cui affrontare gli eventi della storia. Il filmato evidenzia quindi l'intenzione degli sviluppatori di affiancare alla componente action una dimensione narrativa importante.