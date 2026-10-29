Cucina Stellata è un'angosciante avventura horror italiana gratis con il 97% di recensioni positive su Steam

Se volete farvi un regalo e non temete le esperienze angoscianti , andate su Steam e aggiungete Cucina Stellata alla vostra libreria. Si tratta di un'avventura horror sviluppata dallo studio italiano Filthy Eden e pubblicata da Critical Reflex, editore specializzato in horror in stile retrò dai contenuti estremi come No, I'm not a Human, Mouthwashing , Eclipsium e Threshold, tanto per citarne alcuni dei più noti.

E.T. sbagliato casa

Considerate che si tratta di un'esperienza che dura circa un'ora, quindi è possibile concluderlo in una singola sessione di gioco senza troppi problemi.

Giocato in prima persona e ambientato in Emilia Romagna, racconta di un uomo amante della buona cucina che ha un incontro particolare con una specie aliena. All'inizio pare essere una specie di simulatore culinario, visto che veniamo invitati a preparare dei piatti tipici del luogo seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo, ma non è proprio così. È sera e il protagonista ha un atteggiamento particolare verso il buon mangiare, da cui trae un piacere tutto suo, di cui scrive ampiamente sul suo taccuino e che sarà il fil rouge dell'intera avventura.

Presto si capisce che non tutto è come sembra e, piatto dopo piatto, si entra in contatto con il suo passato e con gli aspetti più malati dell'esperienza che non stiamo qui a descrivervi per non rovinarvi la sorpresa.

In generale si tratta di un'esperienza narrativa lineare la cui bellezza è proprio in ciò che racconta e in come lo racconta, pura avendo soltanto una manciata di ambienti visitabili.

L'unico consiglio che ci sentiamo di darvi, nel caso decidiate di giocarci, è quello di cercare i frammenti di chiavi nascosti nella casa per aprire i tre cassetti della credenza, così da sbloccare il finale segreto, essenziale per capire davvero ciò che si è visto accadere sullo schermo.

Faticoso parlarne senza svelare troppo. Se vi interessa, andate sulla sua pagina Steam e scaricatelo. Se vi piace, potete supportare il team di sviluppo acquistando il DLC Cucina Stellata's Supporter Pack da 4,99 euro, che comprende alcune ricette tipiche dell'Emilia Romagna e qualche curiosità sul team di sviluppo.