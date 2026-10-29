Segreti oscuri e IA adattiva a Raven Brooks: Hello Neighbor 2 per PC sotto i 5 euro su Instant Gaming

Se volete mettervi nei panni di un giornalista investigativo e sfidare l'intelligenza artificiale dei residenti spendendo pochissimo , Hello Neighbor 2 per PC è protagonista di un netto ribasso su Instant Gaming. Lo store propone il titolo con uno sconto a schermo del 91% rispetto ai canonici 39 euro di listino, esponendo un costo netto di 3,69 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di chiavi digitali, il prezzo al momento del saldo equivale a 4,50 euro. Il confronto con la cifra di partenza evidenzia uno sconto reale di oltre l'88%, permettendovi di risparmiare ben 34,50 euro sul valore di listino. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Intelligenza artificiale adattiva, open-world e investigazione furtiva: il gameplay di Hello Neighbor 2

In questo sequel vestirete i panni di Quentin, un reporter locale intenzionato a scoprire cosa si celi dietro le continue e misteriose sparizioni nella cittadina di Raven Brooks, a cominciare dai segreti del famigerato Mr. Peterson. A differenza del predecessore, l'azione non si limita a una singola abitazione: l'avventura vi consente di muovervi in un quartiere semi-aperto, dove ogni edificio nasconde indizi chiave, passaggi segreti e residenti bizzarri pronti a dare l'allarme, dal panettiere al sindaco, fino al custode del museo.

Il cuore dell'esperienza risiede nella rete neurale che gestisce l'intelligenza artificiale dei vicini. I personaggi memorizzano i vostri percorsi abituali, apprendono le vostre abitudini di fuga, blindano gli accessi più vulnerabili e posizionano trappole in risposta ai vostri tentativi di effrazione. Per trovare gli oggetti necessari ad aprire porte sigillate e risolvere gli enigmi ambientali dovrete sfruttare coperture, arrampicarvi sui tetti, nascondervi negli armadi e muovervi nel silenzio più totale. Il codice digitale acquistato sblocca la versione completa direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, garantendo supporto ai controller e salvataggi sincronizzati in cloud.