Lo smartphone vivo X500 Pro Max da 256 GB è in sconto su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il nuovo vivo X500 Pro Max da 256 GB a 1.449 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi giorni, ovvero 1.599 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Fotocamere di alto livello

Lo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9600 Pro con processo produttivo TSMC a 2 nm, in grado di offrire prestazioni ottimali e pensato per gestire funzionalità fotografiche avanzate. Inoltre, utilizza un display ZEISS Master Color da 6,85 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 144 Hz. La batteria ha invece una capacità di 6.750 mAh con supporto alla ricarica FlashCharge da 90 W e ricarica wireless da 40 W.

Vivo X500 Pro Max

La vera novità è il comparto fotografico, anche in questo caso in collaborazione con ZEISS. Questo modello integra un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP, con sensore Ultra-Sensing HP0 da 1/1,4 pollici e una lunghezza focale equivalente di 85 mm. Nel complesso si tratta di un prodotto pensato per chi cerca scatti e registrazioni di qualità. Puoi scoprire tutte le caratteristiche del vivo X500 Pro Max nel nostro articolo.