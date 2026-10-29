La cacca di cane può diventare un'arma in GTA 6, lo ha mostrato South Park con un video gameplay

Da qui la situazione prende una piega decisamente surreale. L'NPC si avvicina per raccogliere gli escrementi lasciati dall'animale, ma viene improvvisamente provocato da Jason. Quando l'uomo si gira per affrontare chi lo ha disturbato, il giocatore raccoglie la pupù del cane e la utilizza come arma improvvisata per colpirlo.

A meno di un mese dal lancio di GTA 6 , delle nuove e insolite sequenze di gameplay del gioco di Rockstar Games sono arrivate da una fonte decisamente inaspettata: South Park . L'ultima puntata della celebre serie animata di Trey Parker e Matt Stone ha infatti mostrato una breve sequenza di gameplay inedita del nuovo Grand Theft Auto, caratterizzata da una scena perfettamente in linea con l'umorismo dissacrante che da sempre contraddistingue lo show.

Una pubblicità come un'altra

Non si tratta certamente della rivelazione di gameplay più spettacolare che i fan potessero aspettarsi, ma è una sequenza che ha immediatamente attirato l'attenzione degli spettatori proprio per la sua natura assurda. Nel corso dell'episodio, la scena viene commentata da una presentatrice che esalta ironicamente il livello di dettaglio, il world building e... la cacca di cane.

"Guardate la grafica, è davvero su un altro livello. Avete visto il world building? C'è un cane che fa la cacca. E la gente può raccogliere la cacca del cane. Puoi lanciare oggetti contro chi ha in mano la cacca, e se quella persona decide di reagire, puoi raccogliere la cacca e usarla per attaccarla. È questo che ci aspetta a novembre."

Naturalmente il tono è interamente ironico, ma il filmato ha suscitato curiosità anche per un altro motivo. In un primo momento qualcuno aveva ipotizzato che la sequenza fosse stata realizzata esclusivamente per South Park e non rappresentasse un vero contenuto proveniente dal gioco. Tuttavia i titoli di coda dell'episodio riportano un ringraziamento esplicito a Rockstar Games, un dettaglio che ha contribuito a fugare molti dubbi sull'autenticità delle immagini mostrate.

La presenza di GTA 6 all'interno della serie non è comunque una sorpresa. Nel corso dell'attuale stagione, il gioco Rockstar è diventato uno dei bersagli preferiti della satira di Parker e Stone. In più occasioni i personaggi hanno fatto riferimento all'uscita del titolo come al grande evento destinato a "cambiare tutto" e a migliorare la situazione negli Stati Uniti, un'evidente esagerazione utilizzata dagli autori per prendere in giro sia l'enorme attesa che circonda il gioco sia il clima politico del Paese.

Anche questa nuova gag si inserisce quindi nello stesso filone. Mentre milioni di giocatori attendono l'arrivo di GTA 6 per scoprire la nuova Vice City, South Park ha deciso di mostrare un assaggio del gioco concentrandosi su un dettaglio ridicolo, ma sicuramente curioso. E, considerato il contesto, probabilmente non avrebbe potuto scegliere una scena più adatta. In fin dei conti per Rockstar Games si tratta di una forma come un'altra di pubblicità.