Phantom Blade Zero è disponibile e sta facendo dei numeri eccellenti su Steam

Phantom Blade Zero è finalmente disponibile e, come prevedibile, la risposta del pubblico, in particolare quello cinese, è stata dirompente, facendogli segnare dei numeri di lancio su Steam davvero eccezionali. Al momento di scrivere questa notizia, ci sono 474.777 giocatori collegati al gioco, come rilevato da SteamDB. Il picco massimo, segnato poche ore prima, è stato di 478.924 utenti, ma è destinato a crescere nelle prossime ore.
Inoltre, il gioco è primo nella classifica globale dei ricavi della piattaforma, subito sopra a Call of Duty: Modern Warfare 4 e AION 2.
Recensioni
Attualmente il titolo della software house cinese S-GAME conta più 8342 recensioni, delle quali la stragrande maggioranza arrivano dalla Cina, dalla Corea del Sud e dal Giappone.
La media dei giudizi è Perlopiù positiva, con oscillazioni tra il 79% e l'81% a seconda del fatto che si considerino o meno gli acquisti fatti fuori da Steam, che comprendono le copie regalate. Queste ultime rappresentano la categoria con, proporzionalmente, il maggior numero di recensioni positive.
Tra le lamentele, spiccano quelle di chi considera il gioco molto più facile di quanto atteso; anche se dalle recensioni della stampa, compresa la nostra, era abbastanza chiaro che la difficoltà elevata non è tra le sue caratteristiche principali, che puntano più a inquadrarlo come un action dinamico tradizionale, adatto a tutti i palati. Ci sono anche delle lamentele tecniche, in particolare quelle di chi sta registrando dei problemi di stuttering.
In conclusione, per adesso siamo molto lontani dai numeri fatti al lancio da Black Myth: Wukong di Game Science, un altro sviluppatore cinese, che raggiunse un picco di 2.415.714 giocatori contemporanei, ma si tratta comunque di una partenza eccellente per Phantom Blade Zero, che pare essere uno dei più grossi successi dell'anno, almeno su Steam.