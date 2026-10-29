Phantom Blade Zero è disponibile e sta facendo dei numeri eccellenti su Steam

Phantom Blade Zero è finalmente disponibile e, come prevedibile, la risposta del pubblico, in particolare quello cinese, è stata dirompente, facendogli segnare dei numeri di lancio su Steam davvero eccezionali. Al momento di scrivere questa notizia, ci sono 474.777 giocatori collegati al gioco, come rilevato da SteamDB. Il picco massimo, segnato poche ore prima, è stato di 478.924 utenti, ma è destinato a crescere nelle prossime ore.

Inoltre, il gioco è primo nella classifica globale dei ricavi della piattaforma, subito sopra a Call of Duty: Modern Warfare 4 e AION 2.