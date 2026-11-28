S-GAME ha ufficialmente annunciato l'arrivo di un aggiornamento per Phantom Blade Zero. Non aspettatevi nuovi contenuti o cambiamenti particolarmente rivoluzionari, piuttosto una serie di ottimizzazioni e miglioramenti volti a offrire un'esperienza ancora più godibile. Non mancano poi diverse correzioni di bug e la risoluzione di alcuni exploit.

Le novità dell’aggiornamento Come anticipato, non aspettatevi nuovi contenuti, ma miglioramenti generali legati all'esperienza di gioco. Prima di tutto, sono stati apportati miglioramenti al sistema di aggancio automatico durante il combattimento. Inoltre, è stata aggiunta un'opzione di assistenza in combattimento, che permette di orientare automaticamente la visuale durante gli attacchi oppure anche durante la difesa. Un'altra opzione, esclusiva della versione PC, consente invece di regolare o disattivare la sensibilità del cambio di bersaglio tramite mouse. Queste nuove impostazioni dovrebbero contribuire a rendere i combattimenti ancora più fluidi e piacevoli. Non è tutto, perché il team è intervenuto anche sulle prestazioni generali, riducendo in particolare l'utilizzo della memoria video e di sistema da parte del gioco. I miglioramenti dovrebbero essere più evidenti durante le sequenze cinematografiche e nelle aree innevate. Alcuni benefici si notano anche in altri contesti, ad esempio durante gli scontri con i boss, dove la maggiore fluidità dovrebbe ridurre gli scatti che si verificavano in precedenza. Lo studio ha anche apportato alcune correzioni a determinate armi, abilità ed effetti che potevano generare danni anomali, permettendo in alcuni casi di accumulare ripetutamente il danno e sconfiggere i nemici con un solo colpo. Altre correzioni riguardano alcuni problemi visivi sui modelli dei personaggi, tra sfarfallii e perdite di luce durante determinate sequenze. È stato inoltre risolto un problema relativo alla comparsa di artefatti nelle nuvole con alcune GPU AMD Radeon RX 9000.