La prima patch di Phantom Blade Zero rende più facile uno dei boss iniziali

La prima patch di Phantom Blade Zero è disponibile su PC e PS5 e introduce diverse correzioni di bug e miglioramenti al gameplay, rendendo anche meno difficile uno dei boss opzionali iniziali.

Phantom Blade Zero è disponibile da pochi giorni e il team di S-GAME ha pubblicato il primo importante aggiornamento per PC e PS5, già disponibile per il download. Non mancano, ovviamente, diverse correzioni di bug e miglioramenti di vario tipo, ma la novità più interessante riguarda un intervento sulla difficoltà di uno dei primi boss, ritenuto forse troppo impegnativo.

Le novità dell'aggiornamento Oltre a diverse correzioni e miglioramenti che vi riepilogheremo tra poco, l'aggiornamento interviene anche sul boss Hua, rendendolo meno difficile da sconfiggere. La "Sposa Letale" è infatti uno dei primi boss opzionali del gioco, armata di una lunga lama e protagonista di uno scontro caratterizzato da attacchi ad area che possono ridurre sensibilmente lo spazio a disposizione del giocatore. Più precisamente, è stata diminuita la frequenza dei suoi attacchi di presa, rendendo il combattimento meno impegnativo. Il boss Hua in Phantom Blade Zero La modifica riguarda esclusivamente i livelli di difficoltà Facile e Normale: chi sta affrontando l'avventura a difficoltà Difficile dovrà invece vedersela con la versione originale del boss. In ogni caso, potrebbe trattarsi di uno scontro pensato per essere affrontato in un secondo momento, magari dopo aver ottenuto un equipaggiamento migliore. Con la giusta preparazione, infatti, Hua potrebbe risultare decisamente meno ostica. Anche la strategia adottata durante il combattimento può fare la differenza: si tratta comunque di una boss fight fattibile, seppur piuttosto impegnativa e, a tratti, tediosa. Il primo aggiormento di Phantom Blade Zero introduce diversi miglioramenti Tra le altre novità dell'aggiornamento, soprattutto su PS5, troviamo nuove impostazioni audio, tra cui "Intensità suono colpo" e "Intensità suono impatto". La patch introduce inoltre miglioramenti alle prestazioni in alcune aree, perfeziona il feedback dei colpi delle armi e bilancia il volume di determinati effetti sonori e dialoghi. Su PC non mancano diverse ottimizzazioni, tra cui un nuovo sistema di compilazione degli shader che riduce sensibilmente i tempi di avvio e alcune correzioni ai problemi di stuttering che potevano verificarsi utilizzando un controller Bluetooth. Sono stati infine risolti diversi bug relativi ai combattimenti, alla resa visiva e alla progressione, con l'obiettivo di offrire un'esperienza complessivamente più stabile e rifinita.