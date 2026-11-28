GTA 6 rimane al centro dei riflettori, ma le ultime settimane sono state ricche di uscite

È passato poco più di una settimana dal lancio di GTA 6 e probabilmente molti di voi stanno ancora esplorando Leonida, completando missioni secondarie, cercando segreti o semplicemente combinando guai in giro per la mappa, magari a bordo di un carro armato o di uno dei veicoli più veloci del gioco. D'altronde stiamo parlando di uno di quei giochi che rischiano di monopolizzare il tempo libero per mesi. Altri invece potrebbero aver macinato già decine di ore o magari hanno persino completato la storia e si sono fatti un'idea più precisa del nuovo capitolo di Rockstar Games.

Eppure, per quanto imponente sia l'ultima produzione Rockstar, il mondo dei videogiochi non si ferma mai. C'è chi sta recuperando alcuni dei titoli usciti nelle scorse settimane, chi sta smaltendo un backlog ormai fuori controllo e chi magari ha deciso di concedersi una pausa da GTA 6 per dedicarsi a qualcosa di completamente diverso, magari approfittando delle offerte del Black Friday per aggiungere alla propria collezione nuovi giochi. D'altronde il panorama videoludico è vastissimo: tra PC, Nintendo Switch 2 e generi che non hanno nulla a che vedere con l'azione a mondo aperto, molti giocatori avranno probabilmente programmi ben diversi per questo fine settimana.

D'altronde le ultime settimane sono state particolarmente ricche di uscite e ritorni importanti. C'è chi potrebbe approfittare del weekend per continuare l'avventura in The Legend of Zelda: Ocarina of Time, chi invece sta dedicando il proprio tempo a World of Warcraft: Forever e ai suoi nuovi contenuti, oppure chi si è lasciato conquistare dall'azione frenetica e lo stile "kung fu punk" di Phantom Blade Zero, una delle produzioni più chiacchierate delle ultime settimane.

E naturalmente questi sono solo alcuni esempi. Come sempre, adesso tocca a voi. Continuerete a esplorare Leonida in GTA 6 oppure approfitterete del weekend per dedicarvi ad altro? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.