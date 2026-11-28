I fan della saga avrebbero sicuramente accolto con entusiasmo l'arrivo di DOOM 4 , ma forse la sua cancellazione si è rivelata la scelta migliore. Stando alle parole di un ex sviluppatore di id Software, il gioco era tutt'altro che brutto e risultava anche divertente, ma presentava un problema non trascurabile: somigliava a Call of Duty . Il rischio era quindi quello di ritrovarsi con uno sparatutto dalle caratteristiche molto diverse , che avrebbe potuto allontanarsi dall'identità e dalla formula che hanno reso celebre DOOM.

DOOM 4 poteva essere molto diverso

Nel 2016 è arrivato il reboot di DOOM, che ha conquistato tantissimi giocatori grazie al suo gameplay frenetico e ai combattimenti brutali. Qualche anno prima, tuttavia, id Software stava lavorando a un progetto molto diverso: DOOM 4, sviluppato tra il 2008 e il 2011, ma mai arrivato sul mercato. Il gioco non era affatto da sottovalutare e, a quanto pare, offriva meccaniche divertenti e coinvolgenti. Il suo problema principale, però, era un altro: non sembrava DOOM.

La produzione aveva infatti preso una direzione differente, avvicinandosi a Call of Duty, con una maggiore attenzione alla narrazione e alle sequenze cinematografiche. Questa impostazione era così distante dalla formula tradizionale che poteva perfino trasformarsi in una nuova proprietà intellettuale.

A raccontare questi retroscena è stato Dustin Land, ex programmatore capo di id Software, durante un'intervista a FRVR. "Non ho mai pensato che ci fosse qualcosa che non andasse in quel gioco". Il problema, quindi, non riguardava necessariamente la qualità del progetto, quanto piuttosto la sua identità e la distanza dalla formula storica della saga. Come ha spiegato lo stesso sviluppatore: "Giocare a Call of Duty ma sparando ai demoni è in realtà divertente. Il problema è sempre che non è Doom. E quindi la domanda è sempre: 'Cos'è Doom?'"

Land ha inoltre raccontato che il progetto avrebbe potuto trovare una propria identità anche al di fuori della celebre saga, diventando un franchise completamente indipendente. Secondo il suo punto di vista, infatti, sarebbe stato possibile mantenere quelle meccaniche e quelle idee, presentandole semplicemente sotto un altro nome. "Pensavo che potesse trattarsi semplicemente di una nuova proprietà intellettuale. Avrebbe potuto essere commercializzata con un altro marchio", ha dichiarato.