I fan della saga avrebbero sicuramente accolto con entusiasmo l'arrivo di DOOM 4, ma forse la sua cancellazione si è rivelata la scelta migliore. Stando alle parole di un ex sviluppatore di id Software, il gioco era tutt'altro che brutto e risultava anche divertente, ma presentava un problema non trascurabile: somigliava a Call of Duty. Il rischio era quindi quello di ritrovarsi con uno sparatutto dalle caratteristiche molto diverse, che avrebbe potuto allontanarsi dall'identità e dalla formula che hanno reso celebre DOOM.
DOOM 4 poteva essere molto diverso
Nel 2016 è arrivato il reboot di DOOM, che ha conquistato tantissimi giocatori grazie al suo gameplay frenetico e ai combattimenti brutali. Qualche anno prima, tuttavia, id Software stava lavorando a un progetto molto diverso: DOOM 4, sviluppato tra il 2008 e il 2011, ma mai arrivato sul mercato. Il gioco non era affatto da sottovalutare e, a quanto pare, offriva meccaniche divertenti e coinvolgenti. Il suo problema principale, però, era un altro: non sembrava DOOM.
La produzione aveva infatti preso una direzione differente, avvicinandosi a Call of Duty, con una maggiore attenzione alla narrazione e alle sequenze cinematografiche. Questa impostazione era così distante dalla formula tradizionale che poteva perfino trasformarsi in una nuova proprietà intellettuale.
A raccontare questi retroscena è stato Dustin Land, ex programmatore capo di id Software, durante un'intervista a FRVR. "Non ho mai pensato che ci fosse qualcosa che non andasse in quel gioco". Il problema, quindi, non riguardava necessariamente la qualità del progetto, quanto piuttosto la sua identità e la distanza dalla formula storica della saga. Come ha spiegato lo stesso sviluppatore: "Giocare a Call of Duty ma sparando ai demoni è in realtà divertente. Il problema è sempre che non è Doom. E quindi la domanda è sempre: 'Cos'è Doom?'"
Land ha inoltre raccontato che il progetto avrebbe potuto trovare una propria identità anche al di fuori della celebre saga, diventando un franchise completamente indipendente. Secondo il suo punto di vista, infatti, sarebbe stato possibile mantenere quelle meccaniche e quelle idee, presentandole semplicemente sotto un altro nome. "Pensavo che potesse trattarsi semplicemente di una nuova proprietà intellettuale. Avrebbe potuto essere commercializzata con un altro marchio", ha dichiarato.
Una formula vincente che continua a conquistare
Dopo circa tre anni di sviluppo, il progetto venne definitivamente cancellato. In quel periodo, gli sparatutto erano caratterizzati soprattutto da meccaniche basate sulle coperture, scontri a distanza e sistemi di recupero automatico della salute. Il reboot del 2016 scelse invece un approccio completamente diverso, puntando su combattimenti frenetici e aggressivi, che spingevano i giocatori a lanciarsi contro i nemici anziché cercare continuamente riparo. Questa scelta si rivelò particolarmente importante e contribuì a ridefinire le aspettative nei confronti degli FPS, influenzando anche il modo in cui vengono concepiti gli sparatutto ancora oggi.
Del resto, DOOM è una delle saghe più importanti nella storia dei videogiochi e ha contribuito a plasmare il genere degli sparatutto in prima persona. Il suo successo è legato soprattutto ai combattimenti frenetici, agli scontri brutali contro orde di demoni e a un gameplay capace di offrire costantemente nuove sfide. L'ultimo capitolo è DOOM: The Dark Ages, arrivato nel 2025, che ha saputo trovare un buon equilibrio tra il fascino nostalgico dei boomer shooter e la necessità di rinnovare una formula che rischiava altrimenti di diventare ripetitiva, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. E a voi sarebbe piaciuto un titolo con meccaniche diverse e simili a Call of Duty?