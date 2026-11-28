Digital Extremes ha svelato nuovi dettagli su Warframe: Tau, il gigantesco aggiornamento gratuito in arrivo il 9 dicembre su PC, console e dispositivi mobile. Si tratta di una delle espansioni più ambiziose mai realizzate per il celebre sparatutto cooperativo, al punto che il team ha ammesso che in passato un contenuto di questa portata sarebbe probabilmente stato considerato un vero e proprio seguito.

"È un aggiornamento enorme", ha spiegato la creative director Rebecca Ford durante l'ultimo Devstream dedicato al gioco. "Si tratta di un secondo sistema solare. Da solo, a questo punto, sarebbe stato Warframe 2."

Tau rappresenta infatti una nuova destinazione esplorabile che Digital Extremes intende ampliare nel corso del tempo. L'accesso al nuovo sistema sarà accompagnato da una missione narrativa della durata di circa due ore, che introdurrà i giocatori alle nuove ambientazioni e alle attività disponibili al lancio.