Digital Extremes ha svelato nuovi dettagli su Warframe: Tau, il gigantesco aggiornamento gratuito in arrivo il 9 dicembre su PC, console e dispositivi mobile. Si tratta di una delle espansioni più ambiziose mai realizzate per il celebre sparatutto cooperativo, al punto che il team ha ammesso che in passato un contenuto di questa portata sarebbe probabilmente stato considerato un vero e proprio seguito.
"È un aggiornamento enorme", ha spiegato la creative director Rebecca Ford durante l'ultimo Devstream dedicato al gioco. "Si tratta di un secondo sistema solare. Da solo, a questo punto, sarebbe stato Warframe 2."
Tau rappresenta infatti una nuova destinazione esplorabile che Digital Extremes intende ampliare nel corso del tempo. L'accesso al nuovo sistema sarà accompagnato da una missione narrativa della durata di circa due ore, che introdurrà i giocatori alle nuove ambientazioni e alle attività disponibili al lancio.
Le novità di Tau
Tra le principali novità troviamo Fornax, una città ad anelli che ospita il primo sistema di hub sociali interconnessi della storia di Warframe. I giocatori potranno spostarsi liberamente fra diverse aree, accettare missioni, incontrare nuovi personaggi e scoprire attività inedite, tra cui una sottotrama investigativa legata a The Fornax Informer, una sorta di giornale locale gestito da giovani reporter.
L'espansione introdurrà inoltre nuove modalità come Racket e Mayhem, versioni rielaborate di missioni già esistenti, un'evoluzione dello Steel Path con i nuovi mini-boss Hokra Brothers e persino un sistema di spostamento alternativo che consentirà di attraversare la città in automobile tramite un minigioco dedicato.
Fra le aggiunte più curiose figura anche Night Walk, una modalità in prima persona pensata per esplorare l'ambientazione con ritmi più rilassati. I giocatori potranno infatti passeggiare con il proprio cane raccogliendo risorse lungo il percorso, una novità decisamente insolita per un titolo noto soprattutto per l'azione frenetica e il combattimento.
L'arrivo di Tau coinciderà inoltre con il debutto del nuovo Kullervo Prime Access, che includerà Kullervo Prime, il fucile Rauta Prime e la pesante Vitrica Prime. Come da tradizione, tutti i contenuti principali dell'aggiornamento saranno disponibili gratuitamente per l'intera community.