Emergono nuovi dettagli sulla serie Netflix di Assassin's Creed. Stando alle parole del regista Stefan Schwartz, la produzione manterrà un forte legame con la lore dei videogiochi. Ci troveremo davanti a una storia originale, con personaggi e avvenimenti inediti, che offrirà una prospettiva nuova sull'universo della saga. Questo, tuttavia, non significa che la serie si allontanerà dalle sue radici: l'obiettivo è infatti raccontare vicende mai viste prima, rispettando al tempo stesso gli elementi che hanno reso celebre il franchise.
La serie Netflix rispetterà la lore dei videogiochi
Le informazioni arrivano direttamente dal regista Stefan Schwartz, che ha parlato della produzione in un'intervista a GamesRadar+. Come anticipato, la serie racconterà una storia originale, con eventi inediti, ma resterà saldamente legata all'universo narrativo di Assassin's Creed. "Si inserisce perfettamente nella lore di Assassin's Creed, ne fa ancora parte a pieno titolo, e penso che sia una versione divertente di quel mondo: grandi scenari e tante corse sui tetti".
Schwartz ha condiviso anche qualche dettaglio sulle riprese, concluse a novembre 2026 dopo le sessioni in esterni. La produzione ha coinvolto diverse location, tra cui Roma e alcune zone della Bulgaria. "Sì, è stato fantastico e bellissimo", ha dichiarato parlando dell'esperienza a Roma. "Abbiamo girato anche un po' in Bulgaria, quindi sto ancora montando il materiale".
Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla produzione, ma le parole del regista sono sicuramente un segnale positivo per i fan. La volontà di mantenere un legame con le fondamenta della saga è infatti importante, soprattutto considerando che alcuni adattamenti rischiano a volte di allontanarsi eccessivamente dal materiale originale. In questo caso, invece, possiamo aspettarci un racconto inedito, ma inserito in un universo già conosciuto, che dovrebbe rispettarne i principi e gli elementi distintivi senza rinunciare a introdurre nuove vicende.
Trama e cast della serie
Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie live-action le cui riprese sono iniziate a Roma, principalmente negli studi di Cinecittà, dove è stato ampliato il set dedicato all'Antica Roma già esistente. La trama ruoterà attorno a una guerra segreta tra due fazioni contrapposte: una lotta per preservare il libero arbitrio dell'umanità, mentre l'altra cerca di ottenere il controllo attraverso la manipolazione.
Nello specifico, questa prima storia sarà ambientata durante l'Impero Romano, nell'anno 64 d.C. Per quanto riguarda il cast e il team creativo, la produzione coinvolge nomi come David Wiener (Halo, The Killing) e Roberto Patino (DMZ, Sons of Anarchy). Tra gli interpreti troviamo invece Toby Wallace, Corrado Invernizzi, Claes Bang, Laura Marcus e altri ancora riepilogati nel nostro articolo dedicato al cast. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda la data di uscita. Quali sono le vostre aspettative sulla serie Netflix di Assassin's Creed?