Emergono nuovi dettagli sulla serie Netflix di Assassin's Creed . Stando alle parole del regista Stefan Schwartz, la produzione manterrà un forte legame con la lore dei videogiochi. Ci troveremo davanti a una storia originale, con personaggi e avvenimenti inediti, che offrirà una prospettiva nuova sull'universo della saga. Questo, tuttavia, non significa che la serie si allontanerà dalle sue radici: l'obiettivo è infatti raccontare vicende mai viste prima, rispettando al tempo stesso gli elementi che hanno reso celebre il franchise .

La serie Netflix rispetterà la lore dei videogiochi

Le informazioni arrivano direttamente dal regista Stefan Schwartz, che ha parlato della produzione in un'intervista a GamesRadar+. Come anticipato, la serie racconterà una storia originale, con eventi inediti, ma resterà saldamente legata all'universo narrativo di Assassin's Creed. "Si inserisce perfettamente nella lore di Assassin's Creed, ne fa ancora parte a pieno titolo, e penso che sia una versione divertente di quel mondo: grandi scenari e tante corse sui tetti".

Schwartz ha condiviso anche qualche dettaglio sulle riprese, concluse a novembre 2026 dopo le sessioni in esterni. La produzione ha coinvolto diverse location, tra cui Roma e alcune zone della Bulgaria. "Sì, è stato fantastico e bellissimo", ha dichiarato parlando dell'esperienza a Roma. "Abbiamo girato anche un po' in Bulgaria, quindi sto ancora montando il materiale".

La serie Netflix di Assassin's Creed resterà fedele alle lore dei videogiochi

Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla produzione, ma le parole del regista sono sicuramente un segnale positivo per i fan. La volontà di mantenere un legame con le fondamenta della saga è infatti importante, soprattutto considerando che alcuni adattamenti rischiano a volte di allontanarsi eccessivamente dal materiale originale. In questo caso, invece, possiamo aspettarci un racconto inedito, ma inserito in un universo già conosciuto, che dovrebbe rispettarne i principi e gli elementi distintivi senza rinunciare a introdurre nuove vicende.