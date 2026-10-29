13

PUBG diventerà una serie TV prodotta da Netflix con Donald Glover

Krafton ha annunciato che PUBG diventerà una serie televisiva prodotta da Netflix con Donald Glover, che non solo reciterà nello show ma sarà anche autore e regista dell'adattamento.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/10/2026
Donald Glover
PUBG: Battlegrounds
PUBG: Battlegrounds
News Video Immagini

Krafton ha annunciato che PUBG diventerà una serie televisiva prodotta da Netflix con Donald Glover, che non si limiterà a recitare all'interno dello show, bensì sarà regista, sceneggiatore e produttore esecutivo di questo ambizioso adattamento.

Sebbene al momento non ci siano molti dettagli sul progetto, né tantomeno un periodo di uscita, la presenza di Glover fornisce garanzie ben precise: l'attore e musicista americano ha vinto due Emmy e un Golden Globe, ed è noto soprattutto per il suo lavoro in Atlanta e Community.

Assieme a lui verrà coinvolto annche il fratello, Stephen Glover, che collaborerà alla scrittura e alla produzione esecutiva, in quest'ultimo caso in compagnia di Michael Schaefer per Neon TV, Fam Uderji per Gilga e Taeseok Jang e Sujin Lee per LV3H, la divisione di Krafton dedicata ai contenuti di intrattenimento.

Krafton ha annunciato la lineup della Gamescom 2026, con un nuovo gioco di PUBG Studios e altro Krafton ha annunciato la lineup della Gamescom 2026, con un nuovo gioco di PUBG Studios e altro

Non abbiamo davvero idea di che tipo di racconto i fratelli Glover porteranno sullo schermo, ma è chiaro che la serie di PUBG si presta a numerose letture e interpretazioni, concedendo agli autori la possibilità di muoversi con una grande libertà.

Un battle royale di successo

Sebbene l'extraction shooter PUBG: Black Budget sia stato cancellato a meno di un anno dall'annuncio, il franchise di Krafton gode ancora di un'enorme popolarità, costruita a partire dall'accesso anticipato su Steam nel 2017 e cresciuta nel corso del tempo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Non c'è dubbio che PUBG: Battlegrounds sia uno dei titoli che più hanno contribuito alla diffusione del genere battle royale, proponendo una formula tanto semplice quanto efficace: fino a cento giocatori che si ritrovano a combattere su di un'ampia mappa che si restringe progressivamente.

L'obiettivo nel gioco è quello di essere l'ultimo giocatore o l'ultima squadra a rimanere in vita: un concetto capace di mantenere alta la tensione, spingendoci a gestire al meglio le risorse disponibili e rendendo ogni partita diversa dalle altre, sempre imprevedibile.

Un universo in crescita

Con l'annuncio della serie televisiva prodotta da Netflix, PUBG: Battlegrounds compie un importante passo verso la consacrazione, andando a raggiungere un pubblico estremamente ampio e potenziamente nuovo per il battle royale di Krafton, che potrebbe dunque godere dell'ennesimo rilancio.

Un artwork di PUBG: Battlegrounds
Un artwork di PUBG: Battlegrounds

Il publisher ha comunque provveduto negli anni a tentare diverse strade per consolidare l'universo di PlayerUnknown's Battlegrounds, portando non solo l'esperienza sui dispositivi mobile ma lanciando anche spin-off e annunciando progetti paralleli dalle fortune alterne.

#Serie TV #Netflix
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PUBG diventerà una serie TV prodotta da Netflix con Donald Glover