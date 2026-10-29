PUBG diventerà una serie TV prodotta da Netflix con Donald Glover

Krafton ha annunciato che PUBG diventerà una serie televisiva prodotta da Netflix con Donald Glover, che non si limiterà a recitare all'interno dello show, bensì sarà regista, sceneggiatore e produttore esecutivo di questo ambizioso adattamento.

Sebbene al momento non ci siano molti dettagli sul progetto, né tantomeno un periodo di uscita, la presenza di Glover fornisce garanzie ben precise: l'attore e musicista americano ha vinto due Emmy e un Golden Globe, ed è noto soprattutto per il suo lavoro in Atlanta e Community.

Assieme a lui verrà coinvolto annche il fratello, Stephen Glover, che collaborerà alla scrittura e alla produzione esecutiva, in quest'ultimo caso in compagnia di Michael Schaefer per Neon TV, Fam Uderji per Gilga e Taeseok Jang e Sujin Lee per LV3H, la divisione di Krafton dedicata ai contenuti di intrattenimento.

Non abbiamo davvero idea di che tipo di racconto i fratelli Glover porteranno sullo schermo, ma è chiaro che la serie di PUBG si presta a numerose letture e interpretazioni, concedendo agli autori la possibilità di muoversi con una grande libertà.