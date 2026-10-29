Il cofondatore di BioWare critica l'IA: "Non si possono creare grandi giochi con persone a caso"

Greg Zeschuk, uno dei fondatori di BioWare insieme a Ray Muzyka e Augustine Yip, ha criticato l'approccio di alcune aziende videoludiche alla gestione dei propri studi e all' impiego dell'intelligenza artificiale generativa . In un'intervista concessa a 80 Level , lo sviluppatore ha messo in dubbio che sia possibile realizzare grandi videogiochi affidandosi a personale senza sufficiente esperienza e a strumenti IA, sottolineando l'importanza delle competenze maturate direttamente durante lo sviluppo , che vengono dissipate dai continui licenziamenti e chiusure.

Le dichiarazioni arrivano dopo la notizia della chiusura di BioWare. Zeschuk ha raccontato di aver appreso la notizia da alcuni messaggi telefonici. La sua reazione iniziale, ha spiegato, è stata meno intensa di quanto ci si potrebbe aspettare da uno dei fondatori dello studio, anche perché ormai ne era fuori da molti anni.

Mass Effect Universe è l'ultimo gioco lavorato da BioWare

"Non ho avuto un impatto immediato", ha raccontato, parlando dalla sua casa di Edmonton, la città canadese che ha ospitato BioWare. "Non ero lì in quel momento, il che, per certi versi, è stato positivo, perché ho potuto prendermi il tempo necessario per elaborare la cosa".

Questo distacco, tuttavia, non significa che a Zeschuk non interessi la chiusura dello studio. Il fondatore ha riconosciuto che si tratta di un evento doloroso e significativo, destinato a colpire soprattutto Edmonton e le persone che lavoravano ancora per l'azienda. Ha inoltre ricordato che lui e Muzyka avevano già affrontato il proprio addio emotivo a BioWare nel 2012, quando avevano lasciato lo studio.

La sua maggiore preoccupazione riguarda quindi i dipendenti che si ritrovano improvvisamente senza un impiego. "Chiunque si ritrovi a dover cercare un nuovo lavoro affronta un'esperienza terrificante e molto triste", ha dichiarato.