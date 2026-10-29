The Elder Scrolls VI potrebbe chiamarsi davvero Sentinel: annuncio atteso a novembre

Il momento scelto per farle emergere non sarebbe casuale: il periodo coinciderebbe infatti con il quindicesimo anniversario della pubblicazione di The Elder Scrolls V: Skyrim , uscito nel novembre del 2011. Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali da parte di Bethesda o Microsoft.

Sono passati più di otto anni da quando Bethesda ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di The Elder Scrolls VI , ma da allora le informazioni sul nuovo capitolo di quella che possiamo considerare una delle serie di giochi di ruolo più famose sono state estremamente limitate. Dopo una lunga attesa, potrebbero però arrivare novità sul progetto, a cominciare dal suo titolo ufficiale: secondo alcune indiscrezioni, il gioco si chiamerà The Elder Scrolls VI: Sentinel .

Solo il nome

Le indiscrezioni suggeriscono che l'annuncio riguarderà principalmente il nome del gioco, senza necessariamente essere accompagnato da un nuovo trailer o da ulteriori dettagli. Stando alle informazioni riportate, Bethesda avrebbe mostrato sequenze di gioco di Sentinel negli ultimi mesi a diverse persone, offrendo un'anteprima del progetto anche ai vertici di Xbox.

In particolare, la responsabile della divisione Xbox, Asha Sharma, avrebbe assistito a una sessione di gioco dal vivo nell'agosto scorso. Il suo commento sarebbe stato positivo, con un riferimento esplicito alle dimensioni dell'esperienza e alla componente narrativa: "La storia è ancora più grandiosa". Non sono stati forniti ulteriori dettagli per chiarire a quali aspetti del gioco si riferisse, né per capire quanto sia avanzato lo sviluppo.

Le informazioni più interessanti riguardano però l'ambientazione. The Elder Scrolls VI: Sentinel dovrebbe essere ambientato ad Hammerfell, una provincia del mondo creato da Bethesda già apparsa in altri titoli della serie, tra cui The Elder Scrolls Adventures: Redguard e The Elder Scrolls Online. La regione potrebbe quindi diventare il fulcro della nuova avventura, permettendo agli sviluppatori di esplorare una parte dell'universo narrativo della saga già conosciuta dai fan, ma mai utilizzata come scenario principale di un capitolo numerato.

Secondo la stessa fonte, il gioco avrebbe inoltre un legame particolarmente importante con la storia antica dell'universo di The Elder Scrolls e con i misteriosi artefatti che ne fanno parte. Il nuovo capitolo potrebbe quindi contribuire a svelare alcuni dei segreti legati alle origini di Tamriel e alla sua mitologia.

Per ora, tutti questi dettagli devono essere considerati indiscrezioni in attesa di conferma, visto che Bethesda mantiene ancora il riserbo assoluto su The Elder Scrolls VI. Dopo oltre otto anni dall'annuncio iniziale, anche solo il titolo rappresenterebbe comunque un passo avanti per gli appassionati, lasciati senza informazioni ufficiali per fin troppo tempo.