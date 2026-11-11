Novità in arrivo per The Elder Scrolls 6: Sentinel? Parla Bethesda

Ci sono novità in arrivo oggi per The Elder Scrolls 6: Sentinel? Molti fan della serie speravano che Bethesda avrebbe onorato la ricorrenza dell'11 novembre in questo modo, ma il publisher ha tenuto a precisare che non sono previsti degli annunci.

"Ciao a tutti", ha scritto Bethesda su Reddit, "volevamo intervenire per dirvi che domani (oggi, NdR) non ci saranno grandi annunci. Siamo felici di vedere quanto siate entusiasti, ma non condivideremo nulla di nuovo su Sentinel ancora per un po' di tempo."

La presentazione ufficiale del titolo e del logo del nuovo capitolo della saga, avvenuta nei giorni scorsi, sarà dunque l'unica cosa che vedremo da qui al prossimo futuro: evidentemente lo sviluppo non si trova ancora in uno stato avanzato e servirà altro tempo prima che ciò avvenga.

E se in occasione di quel reveal Bethesda ha pensato bene di celebrare i suoi primi quarant'anni, la cosa non è destinata a ripetersi oggi, sebbene come detto la data dell'11 novembre abbia un significato particolare per i fan di The Elder Scrolls.