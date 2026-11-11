Novità in arrivo per The Elder Scrolls 6: Sentinel? Parla Bethesda

Ci sono novità in arrivo oggi per The Elder Scrolls 6: Sentinel? Molti fan della serie speravano che Bethesda avrebbe onorato la ricorrenza dell'11 novembre in questo modo, ma il publisher ha tenuto a precisare che non sono previsti degli annunci.
"Ciao a tutti", ha scritto Bethesda su Reddit, "volevamo intervenire per dirvi che domani (oggi, NdR) non ci saranno grandi annunci. Siamo felici di vedere quanto siate entusiasti, ma non condivideremo nulla di nuovo su Sentinel ancora per un po' di tempo."
La presentazione ufficiale del titolo e del logo del nuovo capitolo della saga, avvenuta nei giorni scorsi, sarà dunque l'unica cosa che vedremo da qui al prossimo futuro: evidentemente lo sviluppo non si trova ancora in uno stato avanzato e servirà altro tempo prima che ciò avvenga.
E se in occasione di quel reveal Bethesda ha pensato bene di celebrare i suoi primi quarant'anni, la cosa non è destinata a ripetersi oggi, sebbene come detto la data dell'11 novembre abbia un significato particolare per i fan di The Elder Scrolls.
Un giorno importante
Dicevamo dell'11 novembre e di come si tratti di una giornata importante per i fan di The Elder Scrolls. L'11/11/11 abbiamo infatti assistito al debutto di Skyrim e oggi cadeva il quindicesimo anniversario di quell'importante evento.
Lecito insomma immaginare che Bethesda avrebbe fatto qualcosa per festeggiare la ricorrenza, ma a quanto pare i piani non erano questi e per sapere qualcos'altro di Sentinel dovremo attendere. Mesi? Anni, addirittura? Difficile dirlo, al momento.
Del resto le indiscrezioni parlano di un'uscita fra almeno due anni e non si sa neppure su quali piattaforme, sebbene l'ipotesi più plausibile sia quella di un prodotto cross-gen, destinato dunque ad approdare sia sulle piattaforme di attuale generazione che su PS6 e Xbox Helix.
Tutto ciò che abbiamo sono ipotesi
Mentre è già in vendita il merchandise ufficiale di The Elder Scrolls 6: Sentinel, le informazioni riguardanti il gioco sono pochissime e la community degli appassionati sta formulando delle ipotesi in attesa di scoprire finalmente qualcosa di più su questo attesissimo sequel.
Allo stato attuale l'ambientazione di Hammerfell sembrerebbe essere l'unica certezza di un capitolo senza dubbio ambizioso, che dovrà reggere il confronto con il popolarissimo Skyrim e riconfermare i punti di forza si questo franchise.