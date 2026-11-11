Il team di Destroy all Humans e Giana Sisters si separa da THQ Nordic

Dopo quasi 10 anni insieme, il team Black Forest Games, autore di Destroy All Humans e Giana Sisters (la nuova serie) si separa da THQ Nordic, in seguito a una riacquisizione dello studio da parte dei suoi proprietari.
Black Forest Games era stata acquisita da THQ Nordic nell'agosto del 2017, pubblicando diversi giochi sotto l'etichetta in questione, compresi tre capitoli moderni di Destroy All Humans! e altro, ma evidentemente i fondatori hanno deciso di cambiare organizzazione.
Le due compagnie continueranno però a collaborare su vari progetti in sviluppo, dunque a quanto pare non si tratta di una separazione drammatica, quanto piuttosto di una scelta strategica consensuale.
Un nuovo collettivo indie
Nel frattempo, Black Forest Games si è unita a Third Signal, un gruppo di team indipendenti intenzionati a pubblicare progetti di un certo rilievo pur evidenziando la dimensione indipendente come caratteristica fondamentale delle proprie produzioni.
Il team risulta dunque essere uno dei principali fondatori e promotori del movimento in questione, di cui rappresenterà un elemento di primaria importanza nel prossimo futuro, in attesa di scoprire quali saranno i nuovi giochi in arrivo dallo studio.
Il CEO di Black Forest, Adrian Goersch, ha ringraziato Nordic ed Embracer per gli anni passati insieme, guardando con entusiasmo al futuro indipendente: "Siamo grati a THQ Nordic ed Embracer per questi nove anni positivi e per i giochi che abbiamo realizzato insieme. Ora non vediamo l'ora di plasmare nuovamente il nostro futuro come titolari, di lavorare a un nuovo entusiasmante progetto con un team eccezionale e partner affidabili al nostro fianco".
Il gioco più recente sviluppato dallo studio è Destroy All Humans! 2: Reprobed del 2023, seguito del Destroy All Humans! del 2020, che ha rilanciato la serie, in attesa di conoscere i suoi nuovi progetti in questa organizzazione indie. Qualche tempo fa, il team era andato incontro a pesanti licenziamenti.