Il team di Destroy all Humans e Giana Sisters si separa da THQ Nordic

Black Forest Games era stata acquisita da THQ Nordic nell'agosto del 2017 , pubblicando diversi giochi sotto l'etichetta in questione, compresi tre capitoli moderni di Destroy All Humans! e altro, ma evidentemente i fondatori hanno deciso di cambiare organizzazione.

Un nuovo collettivo indie

Nel frattempo, Black Forest Games si è unita a Third Signal, un gruppo di team indipendenti intenzionati a pubblicare progetti di un certo rilievo pur evidenziando la dimensione indipendente come caratteristica fondamentale delle proprie produzioni.

Il team risulta dunque essere uno dei principali fondatori e promotori del movimento in questione, di cui rappresenterà un elemento di primaria importanza nel prossimo futuro, in attesa di scoprire quali saranno i nuovi giochi in arrivo dallo studio.

Il CEO di Black Forest, Adrian Goersch, ha ringraziato Nordic ed Embracer per gli anni passati insieme, guardando con entusiasmo al futuro indipendente: "Siamo grati a THQ Nordic ed Embracer per questi nove anni positivi e per i giochi che abbiamo realizzato insieme. Ora non vediamo l'ora di plasmare nuovamente il nostro futuro come titolari, di lavorare a un nuovo entusiasmante progetto con un team eccezionale e partner affidabili al nostro fianco".

Il gioco più recente sviluppato dallo studio è Destroy All Humans! 2: Reprobed del 2023, seguito del Destroy All Humans! del 2020, che ha rilanciato la serie, in attesa di conoscere i suoi nuovi progetti in questa organizzazione indie. Qualche tempo fa, il team era andato incontro a pesanti licenziamenti.