AMD EPYC Venice, Zen 6 debutta con 256 core e sfida NVIDIA sull'IA

Il salto generazionale non dipende soltanto dall'aumento del numero di core. AMD ha rivisto diverse componenti interne, ampliato le cache, introdotto nuove istruzioni e aggiornato le piattaforme di collegamento con memoria e acceleratori. L'obiettivo è coprire esigenze differenti, dal cloud computing all'HPC, passando per l'inferenza IA e i carichi di lavoro agentici.

AMD porta sul mercato la sesta generazione di processori EPYC, nome in codice Venice, e presenta per la prima volta nel segmento server le architetture Zen 6 e Zen 6C . La nuova famiglia EPYC 9006 punta soprattutto ad aumentare la densità di calcolo nei data center, dove la crescita dei carichi legati all'intelligenza artificiale impone di sfruttare meglio energia, memoria e spazio disponibile nei rack. Le configurazioni più estreme arrivano a 256 core e 512 thread per socket, mentre le varianti orientate alle prestazioni per singolo core raggiungono frequenze fino a 5,3 GHz.

Zen 6 e Zen 6C: più core, cache più capienti e IPC superiore

Le due architetture condividono la stessa ISA, ma sono progettate per priorità differenti. Zen 6 è la variante classica, pensata per frequenze elevate e prestazioni per core, mentre Zen 6C privilegia la densità, con un numero maggiore di core per chiplet. Entrambe introducono miglioramenti nelle unità di previsione dei salti, negli scheduler, nelle code di caricamento e archiviazione e nel buffer di riordinamento delle istruzioni. Il front-end dispone di una cache operativa più ampia, capace di fornire fino a 18 operazioni per ciclo, mentre il Reorder Buffer passa a 640 voci.

I nomi in codici delle sei generazioni AMD EPYC, tutte che richiamano nomi di città italiane

AMD ha inoltre ampliato le risorse dedicate all'esecuzione: ogni core dispone di sei ALU, quattro unità di caricamento e due di scrittura, con una cache L2 privata da 1 MB. Tra le novità figurano il supporto completo alle istruzioni AVX-512 FP16, quattro pipeline VNNI INT8 e nuove istruzioni per la moltiplicazione di matrici binarie. Sono stati introdotti anche aggiornamenti per virtualizzazione, gestione della memoria e sicurezza.

La differenza tra le due varianti emerge soprattutto nella struttura dei chiplet. Un complesso Zen 6 può ospitare fino a 12 core e 48 MB di cache L3, mentre Zen 6C arriva a 32 core e 128 MB di L3. Nel confronto a parità di frequenza e con configurazioni da 16 core, AMD dichiara un incremento medio dell'IPC del 27% rispetto a Zen 5, con un vantaggio del 20% nei carichi enterprise e cloud e del 31% nelle applicazioni IA. Si tratta di risultati dichiarati dal produttore, non di misurazioni indipendenti.

Panoramica della microarchitettura Zen 6c

La piattaforma SP7 rappresenta la soluzione più completa. Le versioni Zen 6 possono integrare fino a otto CCD da 12 core, per un massimo di 96 core e 384 MB di cache L3. Le configurazioni Zen 6C arrivano invece a otto CCD da 32 core, raggiungendo 256 core, 512 thread e 1.024 MB di cache L3. Le frequenze massime dichiarate sono rispettivamente di 5,3 GHz e 4,1 GHz.

AMD affianca a SP7 la piattaforma SP8, destinata a sistemi più compatti e configurazioni con uno o due socket. Qui le versioni Zen 6C arrivano a 128 core, mentre quelle Zen 6 raggiungono 96 core. Il numero di canali di memoria scende da 16 a 8 rispetto a SP7 e il limite di potenza delle CPU passa da 600 a 400 watt. La scelta permette di contenere dimensioni e consumi, pur mantenendo il supporto alle memorie MRDIMM più veloci.

Le due piattaforme adottano collegamenti PCIe 6.0 e supportano CXL 3.1. SP7 offre fino a 128 linee PCIe 6.0 nelle configurazioni a due socket e 96 in quelle a socket singolo; SP8 arriva rispettivamente a 192 e 128 linee. Il progetto utilizza inoltre due die di I/O realizzati con processo a 3 nm e la quinta generazione di Infinity Fabric per la comunicazione tra chiplet.