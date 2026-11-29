Negli ultimi anni i monitor gaming hanno attraversato diverse trasformazioni tecnologiche, passando dai primi pannelli TN agli LCD IPS e VA con frequenze di aggiornamento sempre più elevate, fino all'introduzione dell'HDR. Tra le innovazioni che hanno inciso maggiormente sulla qualità dell'esperienza visiva, però, l'affermazione della tecnologia OLED occupa un posto di rilievo. La capacità di combinare neri perfetti, contrasto elevato e tempi di risposta estremamente ridotti ha cambiato le aspettative nei confronti dei display dedicati al gioco, sia in ambito competitivo sia con i titoli più spettacolari dal punto di vista grafico.

ASUS è oggi uno dei principali protagonisti di questo segmento, grazie a un catalogo che comprende diverse soluzioni OLED all'interno delle famiglie Republic of Gamers (ROG) e ProArt. A partire dal terzo trimestre del 2025, il produttore ha raggiunto il primo posto mondiale per volumi di vendita di monitor OLED, posizione confermata anche nel terzo trimestre di quest'anno. Un risultato che testimonia il peso acquisito dal marchio in un mercato sempre più competitivo.

Mentre si avvicinano le feste di fine anno, abbiamo selezionato cinque monitor OLED ASUS tra i modelli più interessanti della gamma, concentrandoci sulle diagonali da 27 e 32 pollici. Una selezione pensata per chi sta progettando una nuova postazione gaming o vuole aggiornare il proprio display, tenendo conto delle differenze tra pannelli, risoluzioni, frequenze di aggiornamento e funzionalità disponibili. Per approfondire le caratteristiche degli altri modelli è poi possibile consultare la pagina ufficiale ASUS dedicata ai monitor OLED. Per verificare le promozioni disponibili durante il Black Friday è invece possibile visitare la vetrina ASUS su Amazon.