Negli ultimi anni i monitor gaming hanno attraversato diverse trasformazioni tecnologiche, passando dai primi pannelli TN agli LCD IPS e VA con frequenze di aggiornamento sempre più elevate, fino all'introduzione dell'HDR. Tra le innovazioni che hanno inciso maggiormente sulla qualità dell'esperienza visiva, però, l'affermazione della tecnologia OLED occupa un posto di rilievo. La capacità di combinare neri perfetti, contrasto elevato e tempi di risposta estremamente ridotti ha cambiato le aspettative nei confronti dei display dedicati al gioco, sia in ambito competitivo sia con i titoli più spettacolari dal punto di vista grafico.
ASUS è oggi uno dei principali protagonisti di questo segmento, grazie a un catalogo che comprende diverse soluzioni OLED all'interno delle famiglie Republic of Gamers (ROG) e ProArt. A partire dal terzo trimestre del 2025, il produttore ha raggiunto il primo posto mondiale per volumi di vendita di monitor OLED, posizione confermata anche nel terzo trimestre di quest'anno. Un risultato che testimonia il peso acquisito dal marchio in un mercato sempre più competitivo.
Mentre si avvicinano le feste di fine anno, abbiamo selezionato cinque monitor OLED ASUS tra i modelli più interessanti della gamma, concentrandoci sulle diagonali da 27 e 32 pollici. Una selezione pensata per chi sta progettando una nuova postazione gaming o vuole aggiornare il proprio display, tenendo conto delle differenze tra pannelli, risoluzioni, frequenze di aggiornamento e funzionalità disponibili. Per approfondire le caratteristiche degli altri modelli è poi possibile consultare la pagina ufficiale ASUS dedicata ai monitor OLED. Per verificare le promozioni disponibili durante il Black Friday è invece possibile visitare la vetrina ASUS su Amazon.
Perché scegliere un monitor OLED per giocare
Per capire i vantaggi di un monitor OLED bisogna partire da una differenza fondamentale rispetto ai tradizionali display LCD: il modo in cui viene prodotta la luce. Nei pannelli LCD, infatti, i cristalli liquidi regolano il passaggio della luce generata da una retroilluminazione LED, che rimane attiva anche quando sullo schermo vengono visualizzate immagini molto scure. Le tecnologie di local dimming possono limitare questo fenomeno attraverso il controllo indipendente di diverse zone, ma non riescono a garantire la stessa precisione di un display OLED.
Nei pannelli organici ogni pixel produce invece luce autonomamente e può essere spento completamente quando necessario. Questo permette di ottenere neri assoluti e un contrasto teoricamente infinito, oltre a un controllo molto più preciso delle singole aree dell'immagine. Per saperne di più, comunque, vi rimandiamo al nostro speciale su che cos'è un TV OLED e come funzionano i display con questa tecnologia.
Rimane naturalmente da considerare il tema della longevità, storicamente uno dei principali punti deboli della tecnologia OLED. La visualizzazione prolungata di elementi statici può infatti favorire l'usura differenziale dei pixel e, nei casi più critici, provocare fenomeni di ritenzione permanente dell'immagine, comunemente indicati come burn-in. Per ridurre questi rischi ASUS integra sui propri monitor la suite OLED Care, che comprende diverse funzioni di protezione, tra cui la gestione dei cicli di pulizia dei pixel e gli strumenti per limitare la permanenza di elementi statici sullo schermo.
Su alcuni modelli di ultima generazione è presente anche il Neo Proximity Sensor, un sensore che rileva la presenza dell'utente davanti al monitor e può oscurare automaticamente lo schermo quando ci si allontana dalla postazione. Si tratta di accorgimenti utili per contenere l'usura del pannello, che non eliminano completamente il rischio di burn-in ma contribuiscono a preservarne la durata nel tempo.
Il formato da 27 pollici: il giusto equilibrio tra definizione e velocità
Quella da 27 pollici è una delle diagonali più interessanti per una postazione gaming, soprattutto per chi utilizza una scrivania tradizionale e cerca un buon compromesso tra dimensioni dello schermo, densità dei pixel e distanza di visione. I pannelli da 26,5 pollici effettivi, ormai comuni in questa categoria, permettono di spaziare dal QHD (2560 × 1440 pixel) al 4K UHD (3840 × 2160 pixel), con soluzioni pensate tanto per il gaming competitivo ad alto refresh rate quanto per chi privilegia la qualità dell'immagine e il dettaglio grafico. La selezione ASUS comprende tre proposte differenti per tecnologia e caratteristiche, che rispondono a esigenze piuttosto precise: un WOLED con trattamento lucido, un QD-OLED da 360 Hz e un modello 4K da 240 Hz.
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR: il vantaggio della finitura TrueBlack Glossy
Il ROG Strix OLED XG27AQDMGR punta soprattutto sulla qualità della resa visiva e sul contrasto, affidandosi a un pannello WOLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2560 × 1440 pixel). La caratteristica che lo distingue maggiormente è il rivestimento Display TrueBlack Glossy, una finitura lucida progettata per valorizzare la profondità dei neri e la brillantezza delle immagini. Rispetto alle superfici opache, può restituire una resa percepita più incisiva e preservare meglio la brillantezza dei colori, soprattutto in ambienti con illuminazione controllata. Bisogna però considerare che, in presenza di finestre o sorgenti luminose dirette, una superficie glossy può rendere più evidenti i riflessi.
Sul fronte delle prestazioni, il monitor raggiunge una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e dichiara un tempo di risposta di 0,03 ms GTG. Non mancano il supporto a NVIDIA G-SYNC, la tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) e la compatibilità con DisplayWidget Center, il software ASUS che permette di gestire diverse impostazioni direttamente da Windows. La dotazione OLED Care comprende inoltre il Neo Proximity Sensor, che contribuisce a proteggere il pannello riducendo il rischio di usura quando la postazione rimane inutilizzata.
- Punti di forza: trattamento TrueBlack Glossy, contrasto elevato, refresh rate a 240 Hz e sistema OLED Care con Neo Proximity Sensor.
- Ideale per: chi cerca un monitor QHD versatile, con una resa particolarmente incisiva nei giochi caratterizzati da ambientazioni scure e un buon livello di dettaglio.
ASUS ROG Strix XG27ACDNG: 360 Hz per il gaming competitivo
Chi mette al primo posto la fluidità e la reattività trova nel ROG Strix XG27ACDNG una soluzione particolarmente interessante. ASUS utilizza un pannello QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2560 × 1440 pixel), una combinazione che permette di mantenere un carico grafico relativamente contenuto rispetto al 4K e di sfruttare frequenze di aggiornamento molto elevate.
Il dato più significativo è proprio il refresh rate di 360 Hz, che consente di visualizzare fino a 360 fotogrammi al secondo, a condizione naturalmente che il sistema sia in grado di generarli. È una caratteristica pensata soprattutto per gli appassionati di sparatutto competitivi come Counter-Strike 2 e Valorant, dove la fluidità delle animazioni e la rapidità di risposta possono contribuire alla precisione nei movimenti. Il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms GTG, mentre la compatibilità G-SYNC permette di sincronizzare la frequenza del monitor con quella della GPU, riducendo tearing e stuttering.
La tecnologia Quantum Dot contribuisce inoltre a ottenere una gamma cromatica particolarmente ampia, con una copertura dichiarata del 99% dello spazio colore DCI-P3. Sul fronte della connettività sono presenti DisplayPort, HDMI e USB-C, una dotazione che amplia le possibilità di utilizzo anche al di fuori del gaming.
- Punti di forza: pannello QD-OLED, frequenza di aggiornamento a 360 Hz, tempo di risposta di 0,03 ms e ampia copertura cromatica.
- Ideale per: giocatori competitivi e appassionati di eSport che vogliono sfruttare frame rate elevati senza rinunciare ai vantaggi della tecnologia OLED.
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ASUS ROG Strix OLED XG27UQDMS: il 4K a 240 Hz in formato compatto
Il ROG Strix OLED XG27UQDMS si rivolge a chi non vuole scendere a compromessi sulla definizione e preferisce una risoluzione 4K anche su una diagonale relativamente contenuta. Il pannello QD-OLED da 26,5 pollici raggiunge infatti i 3840 × 2160 pixel, una densità particolarmente elevata che permette di ottenere immagini estremamente definite, con vantaggi evidenti nella riproduzione delle texture, dei caratteri e degli elementi più piccoli dell'interfaccia.
La risoluzione UHD si accompagna a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e a un tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms GTG. Una combinazione che rende il monitor adatto sia ai giochi più spettacolari dal punto di vista grafico sia ai titoli competitivi, a patto di disporre di una scheda video sufficientemente potente per sfruttare il refresh rate alla risoluzione nativa. Sono presenti anche la compatibilità NVIDIA G-SYNC e il sensore Neo Proximity, gestito attraverso le funzionalità di protezione OLED di ASUS.
La risoluzione 4K rappresenta un vantaggio anche nell'utilizzo quotidiano: la maggiore densità di pixel permette di lavorare con testi e immagini più definiti, rendendo il monitor interessante per chi alterna il gaming alla produttività. È inoltre utilizzabile con PlayStation 5 e Xbox Series X, tenendo presente che le console non sfruttano frequenze superiori a 120 Hz e che il supporto alle diverse modalità video dipende dal gioco.
- Punti di forza: risoluzione 4K UHD su 26,5 pollici, pannello QD-OLED, refresh rate a 240 Hz e versatilità nell'utilizzo gaming e produttivo.
- Ideale per: chi cerca un'elevata densità di pixel e vuole abbinare la definizione del 4K alla fluidità di un monitor ad alto refresh rate.
Il formato da 32 pollici: 4K nativo e modalità Dual-Mode
Salendo a 32 pollici, o più precisamente a 31,5 pollici effettivi, cambiano le priorità nella scelta di un monitor gaming. La maggiore superficie di visualizzazione favorisce l'immersione nei giochi di ruolo, nelle avventure narrative e nei simulatori, mentre la risoluzione 4K permette di sfruttare appieno il livello di dettaglio delle produzioni più recenti. Si tratta inoltre di una diagonale interessante per chi alterna il gioco alla produttività, grazie allo spazio disponibile per gestire più finestre e applicazioni.
ASUS propone due soluzioni differenti: il ROG Strix OLED XG32UCWG, pensato per chi cerca un monitor 4K ad alto refresh rate, e il ROG Swift OLED PG32UCDP, che aggiunge la possibilità di passare a una modalità Full HD con frequenza di aggiornamento fino a 480 Hz.
ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG: 4K e 165 Hz per un'esperienza immersiva
Il ROG Strix OLED XG32UCWG punta su un pannello WOLED da 31,5 pollici con risoluzione nativa 4K UHD (3840 × 2160 pixel), una combinazione che permette di sfruttare la maggiore superficie dello schermo senza rinunciare a un'elevata densità di pixel. Il risultato è una resa particolarmente adatta ai giochi caratterizzati da ambientazioni ricche di dettagli, dove il contrasto della tecnologia OLED contribuisce a valorizzare ombre, luci e scene particolarmente complesse.
La frequenza di aggiornamento raggiunge i 165 Hz, mentre il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms. Si tratta di valori che consentono di affrontare senza difficoltà anche i titoli più dinamici, pur mantenendo una configurazione maggiormente orientata alla qualità dell'immagine rispetto ai monitor progettati specificamente per l'eSport competitivo. La compatibilità NVIDIA G-SYNC contribuisce inoltre a sincronizzare il refresh rate con il frame rate prodotto dalla scheda video, limitando fenomeni come tearing e stuttering.
La dotazione comprende ingressi DisplayPort e HDMI, un'uscita audio e una porta USB-C. È presente anche il supporto a DisplayWidget Center, che permette di gestire le impostazioni del monitor attraverso il software ASUS. La combinazione tra diagonale, risoluzione e frequenza di aggiornamento rende l'XG32UCWG una proposta interessante per chi utilizza il PC come piattaforma principale, ma vuole mantenere una buona versatilità anche con le console di ultima generazione.
- Punti di forza: pannello OLED da 31,5 pollici, risoluzione 4K UHD, refresh rate a 165 Hz, tempo di risposta di 0,03 ms e connettività USB-C.
- Ideale per: chi predilige giochi single-player, RPG, avventure open world e simulatori, cercando un grande schermo 4K capace di offrire anche un'elevata fluidità.
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP: la versatilità della tecnologia Dual-Mode
Il ROG Swift OLED PG32UCDP rappresenta una delle proposte più interessanti della gamma ASUS per chi alterna generi videoludici molto diversi tra loro. Il suo elemento distintivo è la tecnologia Dual-Mode, che permette di scegliere tra due configurazioni video in funzione delle proprie esigenze, senza dover cambiare monitor o rinunciare alle caratteristiche principali del pannello.
ASUS utilizza un display WOLED da 31,5 pollici con risoluzione nativa 4K UHD (3840 × 2160 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz. Quando la priorità diventa invece la velocità, è possibile passare alla modalità Full HD (1920 × 1080 pixel), portando il refresh rate fino a 480 Hz. Le due configurazioni rispondono a esigenze differenti: la prima privilegia definizione e qualità dell'immagine nei giochi narrativi e nei contenuti multimediali, mentre la seconda è pensata per gli sparatutto competitivi e i titoli eSport, nei quali la fluidità delle animazioni assume un'importanza particolare.
Il pannello dichiara un tempo di risposta di 0,03 ms GTG e dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 400. Non mancano la compatibilità NVIDIA G-SYNC, la connettività USB Type-C e la suite di protezione ASUS OLED Care, progettata per limitare il rischio di burn-in attraverso diverse funzioni di gestione del pannello. La modalità Dual-Mode è il vero valore aggiunto del prodotto: permette di adattare il comportamento del monitor al genere di gioco, senza dover scegliere a priori tra un display 4K ad alta definizione e uno schermo Full HD ad altissima frequenza. Bisogna comunque considerare che la modalità a 480 Hz richiede un sistema in grado di generare un numero di fotogrammi adeguato per essere sfruttata appieno.
- Punti di forza: tecnologia Dual-Mode con 4K a 240 Hz e Full HD a 480 Hz, pannello WOLED, tempo di risposta di 0,03 ms e certificazione DisplayHDR True Black 400.
- Ideale per: chi alterna regolarmente produzioni single-player in 4K e giochi competitivi, cercando un unico monitor capace di adattarsi a entrambe le situazioni.
Confronto delle specifiche tecniche
Per facilitare la scelta, abbiamo riassunto nella tabella seguente le caratteristiche principali dei cinque monitor ASUS analizzati, mettendo a confronto diagonale, risoluzione, frequenza di aggiornamento e tecnologia del pannello.
Ricapitolando, la gamma ASUS offre soluzioni adatte a esigenze differenti. Il ROG Strix OLED XG27AQDMGR è interessante per chi cerca un QHD a 240 Hz con finitura lucida, mentre il ROG Strix XG27ACDNG privilegia la velocità grazie ai suoi 360 Hz. Chi non vuole rinunciare alla definizione può invece orientarsi verso il ROG Strix OLED XG27UQDMS, che porta il 4K a 240 Hz nel formato da 27 pollici. Salendo a 32 pollici, il ROG Strix OLED XG32UCWG si rivolge soprattutto a chi desidera un grande schermo 4K a 165 Hz, mentre il ROG Swift OLED PG32UCDP si distingue per la modalità Dual-Mode, particolarmente interessante per chi alterna giochi narrativi e competizioni online.
La presenza di tecnologie come ASUS OLED Care contribuisce a gestire uno degli aspetti più delicati dei pannelli organici, ovvero il rischio di burn-in, senza tuttavia eliminarlo completamente. Durante il weekend del Black Friday, e nelle prossime settimane di saldi, la scelta dovrebbe quindi tenere conto non soltanto dello sconto applicato, ma anche delle caratteristiche effettivamente necessarie alla propria configurazione: risoluzione, refresh rate, diagonale e potenza della scheda video rimangono i fattori determinanti.
Dove trovare le offerte Black Friday ASUS
Per verificare prezzi, disponibilità e promozioni sui monitor selezionati è possibile consultare la vetrina ufficiale ASUS su Amazon. Se volete esplorare anche gli altri modelli della gamma, comprese le soluzioni ultrawide e quelle destinate alla produttività della famiglia ProArt, vi invitiamo di nuovo a visitare la pagina ufficiale ASUS dedicata ai monitor OLED.