ASUS conserva la prima posizione, ma alle sue spalle la competizione si fa più serrata. MSI conquista il secondo posto per la prima volta , superando Samsung, mentre LG e Dell guadagnano entrambe una posizione. La crescita del mercato, sostenuta dall'arrivo di nuovi modelli e da una maggiore disponibilità di pannelli, sta offrendo spazio anche ai marchi che finora avevano quote più contenute.

Il mercato dei monitor OLED continua a espandersi rapidamente. Nel terzo trimestre del 2026 le spedizioni globali sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno , registrando anche un incremento del 13% rispetto al trimestre precedente. A fotografare l'andamento del settore è TrendForce, che evidenzia anche un cambiamento significativo negli equilibri tra i principali produttori.

Monitor OLED, la classifica dei cinque principali produttori nel 2026

Secondo l'analisi di TrendForce, ASUS mantiene la leadership mondiale con una quota di mercato del 21,7%. Le spedizioni del produttore sono aumentate del 6% rispetto al secondo trimestre, grazie soprattutto al miglioramento della disponibilità dei pannelli QHD da 27 pollici con frequenza di aggiornamento a 540 Hz. A sostenere la domanda hanno contribuito anche alcuni nuovi modelli presentati per celebrare il ventesimo anniversario del marchio nel settore dei monitor.

Le quote di mercato dei 5 marchi principali in questo terzo trimestre del 2026

La sorpresa arriva da MSI, che raggiunge il secondo posto con una quota del 14,5%, in crescita di 1,7 punti percentuali su base trimestrale. Le spedizioni dei primi nove mesi dell'anno risultano inoltre sostanzialmente allineate a quelle di Samsung. La crescita del terzo trimestre è stata favorita dagli ordini per i monitor QHD da 27 pollici in vista della stagione degli acquisti natalizi e dall'introduzione di nuovi modelli, tra cui diverse soluzioni con frequenza di aggiornamento a 320 Hz.

Samsung scende invece in terza posizione, con una quota dell'11,3%. Le spedizioni dell'azienda sono rimaste relativamente stabili nei primi tre trimestri del 2026, ma l'espansione complessiva del mercato ha ridotto il peso percentuale del produttore sudcoreano. Per recuperare terreno, Samsung avrebbe programmato un'accelerazione delle consegne nel quarto trimestre, puntando soprattutto alla domanda di fine anno in Europa e Nord America. Una strategia che potrebbe consentirle di tornare al secondo posto.

Anche LG Electronics migliora il proprio posizionamento, salendo in quarta posizione con una quota dell'8,6%. A sostenere i risultati sono state soprattutto le campagne promozionali dedicate ad alcuni monitor QHD da 27 pollici con frequenza di aggiornamento a 240 Hz, che hanno contribuito ad aumentare la domanda. Chiude la classifica dei primi cinque Dell, che raggiunge una quota dell'8,2%. Il produttore ha recuperato terreno grazie alla crescita delle spedizioni dei modelli più accessibili da 27 pollici QHD a 240 Hz e alla progressiva diffusione di un nuovo monitor da 39 pollici, presentato durante il secondo trimestre.

Il quadro delineato da TrendForce evidenzia un mercato OLED sempre più competitivo, nel quale la disponibilità dei pannelli e la varietà dell'offerta stanno diventando fattori determinanti. Il raddoppio delle spedizioni su base annua conferma l'interesse crescente verso questa tecnologia anche al di fuori della fascia più esclusiva. Il quarto trimestre sarà particolarmente importante per verificare se Samsung riuscirà a recuperare la seconda posizione e se MSI potrà consolidare il risultato ottenuto, mentre ASUS dovrà difendere una leadership che, almeno per ora, appare ancora solida.