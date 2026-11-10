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MSI MEG X è il monitor QD-OLED da 360 Hz con IA capace di rilevare la barra della salute nei giochi

Il nuovo monitor ultrawide da 34 pollici integra un processore dedicato all'analisi delle immagini, illuminazione RGB reattiva e pannello QD-OLED di quinta generazione.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   10/11/2026
MSI MEG X

MSI ha svelato nuove informazioni sul MEG X, monitor gaming presentato per la prima volta al CES 2026. Il modello si distingue per una caratteristica ancora poco comune nel settore: un processore IA integrato che analizza ciò che viene mostrato sullo schermo e può intervenire con funzioni di assistenza durante le partite, senza richiedere software aggiuntivo installato sul PC.

La proposta combina un pannello ultrawide QD-OLED da 34 pollici con frequenza di aggiornamento a 360 Hz e un sistema di illuminazione RGB capace di reagire agli eventi di gioco. Tra le funzioni più particolari c'è il rilevamento automatico delle barre della salute o dell'energia, che permette al monitor di segnalare visivamente quando le condizioni del personaggio peggiorano.

Pannello QD-OLED a 360 Hz e nuove tecnologie per l'immagine

Il MEG X utilizza un pannello Samsung Display QD-OLED di quinta generazione con struttura Penta Tandem a cinque strati. La risoluzione è di 3.440 x 1.440 pixel, mentre la frequenza di aggiornamento raggiunge i 360 Hz, con un tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms GtG. MSI sostiene che la nuova struttura migliori l'efficienza luminosa fino al 30%.

Tra le altre caratteristiche figurano una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, profondità colore a 10 bit e luminosità HDR di picco fino a 1.300 nit. Il pannello è certificato VESA DisplayHDR True Black 500. La disposizione dei subpixel RGB Stripe dovrebbe inoltre ridurre le frange colorate e migliorare la leggibilità dei testi. A proteggere la superficie interviene il rivestimento DarkArmor Film, che secondo MSI garantisce neri più profondi del 40% e una resistenza ai graffi 2,5 volte superiore rispetto alle precedenti generazioni QD-OLED.

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La funzione più curiosa è AI Gauge. Il processore integrato riconosce le barre orizzontali che indicano salute o energia nei giochi e ne mostra lo stato attraverso SpectrumBar+, il sistema di illuminazione RGB del monitor. Quando la salute scende sotto il 30%, le luci possono anche iniziare a lampeggiare per richiamare l'attenzione del giocatore.

Non è l'unico intervento possibile. AI Vision+ migliora la visibilità nelle scene buie, mentre AI Crosshair modifica automaticamente il colore del mirino in base allo sfondo. AI Super Resolution interviene sui contenuti a risoluzione inferiore, mentre AI Scene seleziona le impostazioni video più adatte a ciò che viene visualizzato. SpectrumBar+ supporta anche Glow Sync+, che sincronizza l'illuminazione con i colori presenti sullo schermo, ed Echo Vision, che utilizza diverse zone luminose per rappresentare i canali audio.

Completano la dotazione Mystic Light, Optix Scope+ e OLED Care 3.0. Il sensore AI Care rileva inoltre la presenza dell'utente e attiva le protezioni per il pannello. MSI afferma che l'elaborazione delle informazioni visive avviene localmente, senza registrarle o trasmetterle.

Sul piano estetico, il monitor presenta elementi in alluminio sul supporto e sulla scocca posteriore, oltre a un effetto Infinity Mirror. La connettività comprende DisplayPort 2.1a con supporto UHBR20 e banda fino a 80 Gbps, due HDMI 2.1, due USB-A da 5 Gbps, una USB-B e una USB-C con DisplayPort Alt Mode e ricarica fino a 98 W. Sono supportati AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità G-SYNC. MSI include inoltre una garanzia di tre anni che copre anche il burn-in del pannello OLED.

Il prezzo per Stati Uniti ed Europa non è stato ancora comunicato. In Giappone il MEG X risulta già indicato per un'uscita nella seconda metà di novembre. La scheda tecnica è particolarmente interessante, ma sarà soprattutto l'efficacia delle funzioni IA a determinare quanto queste soluzioni possano essere utili durante le partite. Il rilevamento automatico della salute, per esempio, è curioso, ma non è detto che tutti i giocatori vogliano affidare al monitor il compito di seguire le informazioni già presenti nell'interfaccia del gioco.

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