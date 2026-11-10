MSI MEG X è il monitor QD-OLED da 360 Hz con IA capace di rilevare la barra della salute nei giochi

MSI ha svelato nuove informazioni sul MEG X , monitor gaming presentato per la prima volta al CES 2026. Il modello si distingue per una caratteristica ancora poco comune nel settore: un processore IA integrato che analizza ciò che viene mostrato sullo schermo e può intervenire con funzioni di assistenza durante le partite, senza richiedere software aggiuntivo installato sul PC.

Pannello QD-OLED a 360 Hz e nuove tecnologie per l'immagine

Il MEG X utilizza un pannello Samsung Display QD-OLED di quinta generazione con struttura Penta Tandem a cinque strati. La risoluzione è di 3.440 x 1.440 pixel, mentre la frequenza di aggiornamento raggiunge i 360 Hz, con un tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms GtG. MSI sostiene che la nuova struttura migliori l'efficienza luminosa fino al 30%.

Tra le altre caratteristiche figurano una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, profondità colore a 10 bit e luminosità HDR di picco fino a 1.300 nit. Il pannello è certificato VESA DisplayHDR True Black 500. La disposizione dei subpixel RGB Stripe dovrebbe inoltre ridurre le frange colorate e migliorare la leggibilità dei testi. A proteggere la superficie interviene il rivestimento DarkArmor Film, che secondo MSI garantisce neri più profondi del 40% e una resistenza ai graffi 2,5 volte superiore rispetto alle precedenti generazioni QD-OLED.

La funzione più curiosa è AI Gauge. Il processore integrato riconosce le barre orizzontali che indicano salute o energia nei giochi e ne mostra lo stato attraverso SpectrumBar+, il sistema di illuminazione RGB del monitor. Quando la salute scende sotto il 30%, le luci possono anche iniziare a lampeggiare per richiamare l'attenzione del giocatore.

Non è l'unico intervento possibile. AI Vision+ migliora la visibilità nelle scene buie, mentre AI Crosshair modifica automaticamente il colore del mirino in base allo sfondo. AI Super Resolution interviene sui contenuti a risoluzione inferiore, mentre AI Scene seleziona le impostazioni video più adatte a ciò che viene visualizzato. SpectrumBar+ supporta anche Glow Sync+, che sincronizza l'illuminazione con i colori presenti sullo schermo, ed Echo Vision, che utilizza diverse zone luminose per rappresentare i canali audio.

Completano la dotazione Mystic Light, Optix Scope+ e OLED Care 3.0. Il sensore AI Care rileva inoltre la presenza dell'utente e attiva le protezioni per il pannello. MSI afferma che l'elaborazione delle informazioni visive avviene localmente, senza registrarle o trasmetterle.

Sul piano estetico, il monitor presenta elementi in alluminio sul supporto e sulla scocca posteriore, oltre a un effetto Infinity Mirror. La connettività comprende DisplayPort 2.1a con supporto UHBR20 e banda fino a 80 Gbps, due HDMI 2.1, due USB-A da 5 Gbps, una USB-B e una USB-C con DisplayPort Alt Mode e ricarica fino a 98 W. Sono supportati AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità G-SYNC. MSI include inoltre una garanzia di tre anni che copre anche il burn-in del pannello OLED.

Il prezzo per Stati Uniti ed Europa non è stato ancora comunicato. In Giappone il MEG X risulta già indicato per un'uscita nella seconda metà di novembre. La scheda tecnica è particolarmente interessante, ma sarà soprattutto l'efficacia delle funzioni IA a determinare quanto queste soluzioni possano essere utili durante le partite. Il rilevamento automatico della salute, per esempio, è curioso, ma non è detto che tutti i giocatori vogliano affidare al monitor il compito di seguire le informazioni già presenti nell'interfaccia del gioco.