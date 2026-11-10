GTA 6 annuncia l'avvio del preload con un nuovo trailer ufficiale

Rockstar Games ha annunciato che il preload di GTA 6 è disponibile in queste ore, e per l'occasione ha anche pubblicato un nuovo trailer ufficiale sul gioco, che in mezzo minuto fornisce un nuovo e spettacolare montaggio con varie scene inedite.
Il trailer ci ricorda dunque che chi ha acquistato il gioco può già effettuare il download anticipato da ora su PS5 e Xbox Series X|S, richiedendo peraltro una notevole quantità di spazio disponibile su SSD, visto che il gioco ha bisogno di circa 212 GB liberi, cosa che costringerà molti a fare un po' di economica nel disco fisso.
Come abbiamo visto, il preload è partito già ieri in alcuni territori, ed è disponibile dalla mezzanotte di oggi dalle nostre parti e in vari altri paesi, con lo sblocco che avverrà poi in concomitanza con la data di uscita ufficiale di GTA 6, ovvero il 19 novembre.
Il nuovo trailer: breve ma intenso
Il nuovo video è una sorta di breve videoclip musicale che riprende lo stile tipico dei trailer del gioco, mischiando diverse scene con un montaggio veloce e dinamico a ritmo di musica, dando modo di vedere ulteriori momenti di vita della coppia di protagonisti alle prese con diverse situazioni.
Si tratta solo di 30 secondi circa di video, ma è composto da sequenze inedite, cosa che rappresenta un evento di notevole rilievo, considerando che Rockstar Games ha sempre dosato con il contagocce i materiali ufficiali sul gioco.
In attesa del lancio, insomma, possiamo intanto dare un'occhiata a queste nuove scene, mentre ci prepariamo all'uscita con il download e l'installazione anticipata in modo da essere pronti alla partenza che avverrà alla mezzanotte del 19 novembre (fuso orario di Roma).
30 fps su console e altre informazioni
Sono emerse diverse novità nelle ultime ore, con l'apertura del preload e l'avvicinarsi del lancio di GTA 6: il gioco è entrato ufficialmente in fase gold, cosa che conferma la conclusione dello sviluppo e la preparazione all'uscita sul mercato.
Con un aggiornamento ufficiale, Rockstar Games ha inoltre chiarito che il gioco girerà a 30 FPS su console, presentando anche aclune migliorie per PS5 Pro come l'uso di una nuova versione di PSSR e il ray tracing applicato al sistema di illuminazione, ma non sembrano esserci ulteriori modalità grafiche.
Viene inoltre riferito che il gioco potrà essere giocato attraverso Xbox Cloud Gaming, cosa che lo renderà disponibile su tutti i dispositivi raggiunti dal servizio di cloud gaming di Microsoft, espandendo ulteriormente il pubblico potenziale.