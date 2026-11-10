GTA 6 annuncia l'avvio del preload con un nuovo trailer ufficiale

Rockstar Games ha annunciato che il preload di GTA 6 è disponibile in queste ore, e per l'occasione ha anche pubblicato un nuovo trailer ufficiale sul gioco, che in mezzo minuto fornisce un nuovo e spettacolare montaggio con varie scene inedite.

Il trailer ci ricorda dunque che chi ha acquistato il gioco può già effettuare il download anticipato da ora su PS5 e Xbox Series X|S, richiedendo peraltro una notevole quantità di spazio disponibile su SSD, visto che il gioco ha bisogno di circa 212 GB liberi, cosa che costringerà molti a fare un po' di economica nel disco fisso.

Come abbiamo visto, il preload è partito già ieri in alcuni territori, ed è disponibile dalla mezzanotte di oggi dalle nostre parti e in vari altri paesi, con lo sblocco che avverrà poi in concomitanza con la data di uscita ufficiale di GTA 6, ovvero il 19 novembre.