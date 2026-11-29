A un anno dal lancio, Where Winds Meet resta una delle produzioni free-to-play più ambiziose arrivate dalla Cina. L'action RPG open world di Everstone Studio, pubblicato da NetEase Games, ci porta in un mondo profondamente ispirato al wuxia, tra le regioni di Qinghe e Kaifeng, con un sistema di combattimento ricco e una componente online che affianca la campagna in singolo.
Come evidenziato nella nostra recensione, a un combat system convincente e ad un'atmosfera riuscita si affianca una qualità visiva altalenante, capace di alternare paesaggi notevoli a scorci decisamente datati, soprattutto sul fronte dei personaggi.
Proprio su questo terreno si inserisce l'ultimo aggiornamento: NVIDIA, Everstone Studio e NetEase hanno integrato DLSS 5 nel gioco, disponibile sulle GPU GeForce RTX serie 5000 e su RTX Spark. Dopo il debutto in NBA 2K27 e Hogwarts Legacy, il Neural Rendering arriva quindi in un altro open world, con scenari naturali, vegetazione fitta e cicli giorno-notte: un banco di prova molto diverso da quello di un palazzetto. C'è anche una novità rispetto ai titoli di Visual Concepts e Avalanche: Where Winds Meet permette al giocatore di regolare l'effetto tramite tre parametri, ovvero intensità del tono, della struttura e dei personaggi.
Cerchiamo allora di capire qual è l'impatto effettivo di DLSS 5 a pochi mesi dall'esordio di questa tecnologia.
DLSS 5 e Neural Rendering
Il DLSS nasce come tecnica di ricostruzione dell'immagine per poi evolversi ed estendersi con Frame Generation, Multi Frame Generation e Ray Reconstruction, al punto che oggi la gran parte dei pixel visualizzati a schermo può essere generata dall'AI. DLSS 5 cambia obiettivo: non si limita più a ricostruire dati esistenti, ma con il 3D-Guided Neural Rendering interviene su illuminazione e materiali, aggiungendo quei dettagli che i limiti del rendering in tempo reale costringono gli sviluppatori a sacrificare.
Il modello si colloca nello stadio finale della pipeline e lavora sul frame prodotto dal motore, con colore e motion vector come input. Durante l'addestramento impara a riconoscere dati come albedo e illuminazione delle superfici, e da qui ricava la semantica della scena: oggetti, materiali e sorgenti luminose. Vale la pena sottolineare la differenza rispetto ai filtri generativi: il funzionamento è deterministico, a input identico corrisponde output identico, e l'elaborazione avviene un frame alla volta, sfruttando i motion vector per evitare shimmering e deriva temporale. Il motore definisce cosa deve restare, l'artista decide cosa può cambiare, mentre i Tensor Core della GPU fanno il lavoro sporco.
Per gli sviluppatori sono previsti diversi modelli e due leve principali: Structure Intensity, che agisce sui dettagli ad alta frequenza (ambient occlusion, riflessi, subsurface scattering), e Tone Intensity, che governa le basse frequenze, cioè illuminazione generale e risposta cromatica. A queste si aggiunge un mascheramento semantico capace di separare personaggi e ambienti, che in Where Winds Meet diventa il terzo cursore. Va da sé che la qualità del risultato dipende da quella del frame di partenza.
Nel gioco l'effetto è evidente fin dai primi passi. Il Neural Rendering si comporta come un direttore della fotografia che rimette mano a ogni inquadratura: le pareti rocciose guadagnano micro-occlusione e contrasto, le chiome degli alberi acquisiscono profondità, la vegetazione lascia filtrare la luce in modo più credibile e i tessuti della veste del protagonista mostrano una trama più leggibile.
Migliorano anche i volti, finalmente meno "piatti", pur senza alcuna modifica alla geometria. Dove l'intervento si fa più discutibile è sul tono: in alcune scene notturne la gradazione passa da toni caldi e ambrati a una luce lunare più fredda e blu, cambiando l'atmosfera dell'inquadratura. Non è necessariamente un difetto (per noi il risultato è più coerente con la realtà), ma è il punto in cui il dibattito sulla direzione artistica torna d'attualità, e i cursori a disposizione del giocatore diventano preziosi.
L'impatto del Neural Rendering
Abbiamo eseguito i test su un PC desktop con AMD Ryzen 7 9850X3D, GeForce RTX 5090 e 32 GB di DDR5, driver GeForce 621.24, in 4K con preset Ultra e DLSS Super Resolution in modalità Bilanciato, con Frame Generation disattivata e in modalità 2x, 4x e 6x, prima senza e poi con Neural Rendering, impostando i cursori di tono e struttura su 100 e lasciando a 40 l'impostazione relativa ai personaggi.
Senza Frame Generation il framerate medio passa da 179 a 106 FPS (-40%), mentre l'1% low scende da 87 a 67 FPS: con il Neural Rendering attivo il collo di bottiglia diventa interamente la scheda video, chiamata a un lavoro aggiuntivo su ogni frame.
Con la Multi Frame Generation il calo si attenua: in 2x si passa da 319 a 186 FPS, in 4x da 524 a 329 FPS e in 6x da 681 a 442 FPS (-35%). Badate bene, però: l'1% low resta ancorato al framerate realmente renderizzato e con DLSS 5 si ferma attorno ai 65 FPS a prescindere dal moltiplicatore (62 FPS in 6x, contro i 95 FPS senza Neural Rendering). La latenza media sale da 14 a 22 ms senza Frame Generation (+54%), con un divario tra gli 8 e i 10 ms che resta costante in tutte le modalità, fino ai 32 ms del 6x. In pratica, attivare DLSS 5 costa in reattività quanto moltiplicare per sei i frame generati. Sul fronte energetico, la GPU passa da 438 a 574 W senza Frame Generation (+30%) e resta stabilmente tra 566 e 569 W in tutte le modalità: DLSS 5 porta l'ammiraglia di NVIDIA in power limit, al massimo del suo budget di potenza.
Neural Rendering su laptop
Abbiamo testato l'impatto del Neural Rendering anche su una configurazione più "umana", sebbene nel contesto di un laptop di fascia medio-alta, per capire quanto siano determinanti le specifiche di una GPU meno performante.
Si tratta di un Lenovo Legion 5 Pro con Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5070 Ti Laptop e 32 GB di DDR5, provato alla risoluzione nativa di 2560 x 1600 e a parità di settaggi.
Senza Frame Generation il framerate medio scende da 94 a 59 FPS (-37%) e l'1% low da 47 a 37 FPS, valori che portano il gioco al limite della fluidità. La Multi Frame Generation riporta i numeri su livelli elevati, con 180 FPS in 4x e 236 FPS in 6x contro i 238 e 341 FPS senza Neural Rendering, ma l'1% low resta inchiodato attorno ai 34 FPS, segno di una base di renderizzazione decisamente bassa. È però la latenza a fare la differenza: senza Frame Generation passa da 26 a 39 ms (+49%), mentre con la Multi Frame Generation arriva fino ai 58 ms del 6x, contro i 43 ms senza DLSS 5. Un divario tra i 13 e i 16 ms che in un action game fatto di parate e schivate può pesare. La GPU, infine, lavora stabilmente attorno ai 138 W con il Neural Rendering attivo, contro i 116 W registrati senza Frame Generation: anche qui DLSS 5 sfrutta tutto il margine di potenza disponibile.
Conclusioni
Where Winds Meet è, ad oggi, è una delle dimostrazioni più convincenti delle potenzialità del Neural Rendering in un open world: illuminazione, materiali e personaggi compiono un salto di qualità evidente, proprio sugli aspetti tecnici più altalenanti del titolo. Il prezzo, però, è concreto.
Su RTX 5090 si perde circa il 40% delle prestazioni e si aggiungono 8 ms di latenza, una differenza di performance che la Multi Frame Generation copre senza difficoltà. Su RTX 5070 Ti Laptop il quadro è più delicato: i frame generati tengono alto il contatore, ma con latenze che arrivano fino a 60 ms, la reattività ne risente.
Va segnalata però un'evoluzione positiva del peso generale del modello, che in poco più di due mesi ha già ridotto il costo in termini di frame persi: se la curva di miglioramento dovesse confermarsi, il 2027 potrebbe rendere questa tecnologia molto più accessibile (e quindi appetibile). Insomma, la strada del rendering neurale è tracciata, adesso serve che diventi sostenibile anche fuori dalla fascia più alta.