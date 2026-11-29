Proprio su questo terreno si inserisce l'ultimo aggiornamento: NVIDIA, Everstone Studio e NetEase hanno integrato DLSS 5 nel gioco , disponibile sulle GPU GeForce RTX serie 5000 e su RTX Spark. Dopo il debutto in NBA 2K27 e Hogwarts Legacy, il Neural Rendering arriva quindi in un altro open world, con scenari naturali, vegetazione fitta e cicli giorno-notte: un banco di prova molto diverso da quello di un palazzetto. C'è anche una novità rispetto ai titoli di Visual Concepts e Avalanche: Where Winds Meet permette al giocatore di regolare l'effetto tramite tre parametri, ovvero intensità del tono, della struttura e dei personaggi. Cerchiamo allora di capire qual è l'impatto effettivo di DLSS 5 a pochi mesi dall'esordio di questa tecnologia.

A un anno dal lancio, Where Winds Meet resta una delle produzioni free-to-play più ambiziose arrivate dalla Cina . L'action RPG open world di Everstone Studio, pubblicato da NetEase Games, ci porta in un mondo profondamente ispirato al wuxia, tra le regioni di Qinghe e Kaifeng, con un sistema di combattimento ricco e una componente online che affianca la campagna in singolo.

DLSS 5 e Neural Rendering

Il DLSS nasce come tecnica di ricostruzione dell'immagine per poi evolversi ed estendersi con Frame Generation, Multi Frame Generation e Ray Reconstruction, al punto che oggi la gran parte dei pixel visualizzati a schermo può essere generata dall'AI. DLSS 5 cambia obiettivo: non si limita più a ricostruire dati esistenti, ma con il 3D-Guided Neural Rendering interviene su illuminazione e materiali, aggiungendo quei dettagli che i limiti del rendering in tempo reale costringono gli sviluppatori a sacrificare.

Where Winds Meet, la balconata affacciata sul lago con DLSS 5 Neural Rendering disattivato

La stessa vista con il Neural Rendering attivo: acqua più scura e nuvole più definite

Il modello si colloca nello stadio finale della pipeline e lavora sul frame prodotto dal motore, con colore e motion vector come input. Durante l'addestramento impara a riconoscere dati come albedo e illuminazione delle superfici, e da qui ricava la semantica della scena: oggetti, materiali e sorgenti luminose. Vale la pena sottolineare la differenza rispetto ai filtri generativi: il funzionamento è deterministico, a input identico corrisponde output identico, e l'elaborazione avviene un frame alla volta, sfruttando i motion vector per evitare shimmering e deriva temporale. Il motore definisce cosa deve restare, l'artista decide cosa può cambiare, mentre i Tensor Core della GPU fanno il lavoro sporco.

Il tempio con i ponti sospesi, senza Neural Rendering

Con il Neural Rendering le mura in pietra e i pini acquistano maggiore volume

Per gli sviluppatori sono previsti diversi modelli e due leve principali: Structure Intensity, che agisce sui dettagli ad alta frequenza (ambient occlusion, riflessi, subsurface scattering), e Tone Intensity, che governa le basse frequenze, cioè illuminazione generale e risposta cromatica. A queste si aggiunge un mascheramento semantico capace di separare personaggi e ambienti, che in Where Winds Meet diventa il terzo cursore. Va da sé che la qualità del risultato dipende da quella del frame di partenza.

Il giardino dei ciliegi in fiore con il Neural Rendering spento

Con DLSS 5 attivo le ombre sotto le chiome si fanno più dense e la lanterna risalta di più

Nel gioco l'effetto è evidente fin dai primi passi. Il Neural Rendering si comporta come un direttore della fotografia che rimette mano a ogni inquadratura: le pareti rocciose guadagnano micro-occlusione e contrasto, le chiome degli alberi acquisiscono profondità, la vegetazione lascia filtrare la luce in modo più credibile e i tessuti della veste del protagonista mostrano una trama più leggibile.

Le pareti a strapiombo vicino all'ingresso della Città Mohista, senza Neural Rendering

La stessa scena con il Neural Rendering: ombre più nette sulla roccia e passerella in legno dall'aspetto più vissuto

Migliorano anche i volti, finalmente meno "piatti", pur senza alcuna modifica alla geometria. Dove l'intervento si fa più discutibile è sul tono: in alcune scene notturne la gradazione passa da toni caldi e ambrati a una luce lunare più fredda e blu, cambiando l'atmosfera dell'inquadratura. Non è necessariamente un difetto (per noi il risultato è più coerente con la realtà), ma è il punto in cui il dibattito sulla direzione artistica torna d'attualità, e i cursori a disposizione del giocatore diventano preziosi.