Where Winds Meet è disponibile ora anche su Xbox, con vantaggi su Game Pass

Dopo Hexi e Imperial Palace , dunque, Where Winds Meet continua ad espandersi e arricchirsi di nuovi contenuti, confermandosi come un mondo di gioco particolarmente vivace e in costante evoluzione.

L'action RPG free-to-play Where Winds Meet è disponibile da oggi anche su Xbox Series X|S , con alcuni vantaggi che vengono offerti agli abbonati a Game Pass per l'occasione, oltre alle varie espansioni uscite finora e una terza in arrivo.

Terza espansione in arrivo

Where Winds Meet è un action RPG incentrato su elementi storici e mitologici della Cina del X secolo, con alcune caratteristiche in stile wuxia e le arti marziali come elemento centrale del gameplay.

La nuova espansione Hidden Mountain comporta una modifica importante all'esplorazione degli scenari tridimensionali, presentando un paesaggio di montagna ricco di dislivelli e segreti da scoprire, con la setta Mohist che si cela in cima alle vette di questa nuova area

Per quanto riguarda i bonus legati a Game Pass, questi sono dedicati agli abbonati al tier Ultimate e prevedono ricompense in varie fasi: la prima di queste, attiva dal 7 giugno al 23 luglio, consente di ricevere 450 Echo Jade, 90.000 monete, sei Pietre di Armonizzazione, 3 Pietre di Armonizzazione Grandi e diversi altri benefit che consentono di partire in maniera avvantaggiata alla scoperta del mondo di Where Winds Meet.