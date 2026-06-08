Where Winds Meet è disponibile ora anche su Xbox, con vantaggi su Game Pass

L'action RPG free-to-play Where Winds Meet è disponibile da oggi anche su Xbox Series X|S, con alcuni vantaggi che vengono offerti agli abbonati a Game Pass per l'occasione, oltre alle varie espansioni uscite finora e una terza in arrivo.
NetEase ed Everstone Studio hanno dunque annunciato, oltre al lancio su Xbox, anche l'arrivo dell'espansione Hidden Mountain, con la quale gli sviluppatori celebrano il raggiungimento di 80 milioni di giocatori in tutto il mondo all'interno del gioco in questione.
Dopo Hexi e Imperial Palace, dunque, Where Winds Meet continua ad espandersi e arricchirsi di nuovi contenuti, confermandosi come un mondo di gioco particolarmente vivace e in costante evoluzione.
Terza espansione in arrivo
Where Winds Meet è un action RPG incentrato su elementi storici e mitologici della Cina del X secolo, con alcune caratteristiche in stile wuxia e le arti marziali come elemento centrale del gameplay.
La nuova espansione Hidden Mountain comporta una modifica importante all'esplorazione degli scenari tridimensionali, presentando un paesaggio di montagna ricco di dislivelli e segreti da scoprire, con la setta Mohist che si cela in cima alle vette di questa nuova area
Per quanto riguarda i bonus legati a Game Pass, questi sono dedicati agli abbonati al tier Ultimate e prevedono ricompense in varie fasi: la prima di queste, attiva dal 7 giugno al 23 luglio, consente di ricevere 450 Echo Jade, 90.000 monete, sei Pietre di Armonizzazione, 3 Pietre di Armonizzazione Grandi e diversi altri benefit che consentono di partire in maniera avvantaggiata alla scoperta del mondo di Where Winds Meet.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.