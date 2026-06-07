Un trailer presenta la versione 1.0 di Valheim, svelando la data d'uscita

Finalmente presto potremo giocare la versione 1.0 di Valheim, dopo molti anni passati in Accesso Anticipato. Iron Gate e Coffee Stain Studios hanno annunciato la lieta novella con un trailer mostrato durante il PC Gaming Show 2026. Nel filmato, oltre a vedersi diverse sequenze di gioco inedite, è stato svelato anche che il maxi aggiornamento 1.0 arriverà il 9 settembre 2026.

È stato anche confermato il lancio contemporaneo su console. Quindi, oltre che su PC, potremo giocarci anche su Xbox Series X e S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e Xbox One.

Per chi non lo conoscesse, Valheim è un survival con ambientazione nordica in cui il giocatore deve guadagnarsi l'accesso al Valhalla? "Ti hanno spedito su Valheim, il 10° mondo norreno. Solo sconfiggendo le belve feroci di queste terre conquisterai il favore delle divinità. Questa missione ti porterà ai confini più remoti di questo mondo, dalle foreste più intricate alle vette più alte. Costruirai armi potenti, ergerai solidi castelli e salperai a bordo di navi vichinghe verso l'orizzonte."