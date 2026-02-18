Il creative director di Valheim continua a lavorarci, anche se si sta occupando di un nuovo gioco

Al tempo stesso, però, tre membri del team di Valheim - compreso il creative director Robin Eyre - si sono "staccati" dalla compagnia e hanno creato un nuovo studio chiamato Grip Jaw , per lavorare al videogioco cooperativo dungeon crawler chiamato Begraved. Ai fan questa mossa non è piaciuta e temono per il futuro di Valheim.

Iron Gate Studios ha pubblicato Valheim in versione Accesso Anticipato cinque anni fa e sta ancora lavorando sul gioco di sopravvivenza, ad esempio preparandosi alla pubblicazione su PlayStation e Nintendo Switch 2 nel 2026.

Cosa ha detto il creative director di Valheim

I fan hanno reagito con frasi come "non posso fare a meno di pensare che questo possa dividere l'attenzione e allungare ancora di più un processo di sviluppo che è già stato lungo", ma anche "è in Accesso Anticipato da quattro anni e non c'è ancora indicazione che la fine sia vicina. E ora stanno lavorando a un secondo gioco?"

PCGamer ha quindi parlato con Eyre che ha spiegato: "È qualcosa che ci ha preoccupati un po', sin da subito è stato così. Begraved non è in competizione in alcun modo con Valheim e non vogliamo che i due giochi competano in alcun modo".

"Penso che la questione sia che noi non siamo proprietari di Iron Gate. Siamo semplicemente dipendenti di Iron Gate. Noi vogliamo solo creare giochi e vogliamo farlo a modo nostro. Quindi questo è il nostro hobby serale, creare qualcosa di piccolo ed essere capaci di produrre e pubblicare qualcosa nel nostro tempo libero".

"La verità però è che lavoriamo a Valheim ogni giorno e stiamo proseguendo verso il lancio della versione 1.0, che sarà qualcosa di veramente grosso. Abbiamo una certa quantità di tempo ogni giorno per lavorarci e poi andiamo a casa e ci occupiamo di altre cose. Il punto secondo me è che amiamo creare giochi così tanto che vogliamo realizzare ancora più giochi".

Eyre, nell'intervista, insiste più e più volte che non ha smesso di lavorare a Valheim e che le ore dedicate al videogioco non vengono ridotte per lavorare a Begraved. Semplicemente lavora al secondo gioco nel proprio tempo libero.

Ricordiamo infine che Valheim è contro le mod a pagamento: gli sviluppatori di Iron Gate rilasciano una dichiarazione.