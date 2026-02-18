Sony ha una strategia per non aumentare il prezzo di PlayStation 5, assorbendo l'aumento della RAM

In una conference call sugli utili di Sony , la CFO Lin Tao ha affrontato il problema della crisi delle RAM, relativamente a potenziali aumenti di prezzo di PlayStation 5 . Ha spiegato che l'azienda è già nella posizione di assicurarsi la quantità minima di memoria necessaria per l'intero anno: "In futuro, intendiamo negoziare ulteriormente con vari fornitori per garantire una fornitura sufficiente a soddisfare la domanda dei nostri clienti", ha spiegato, aggiungendo poi che l'azienda prevede di "minimizzare l'impatto" dell'aumento dei costi della memoria concentrandosi sulla "monetizzazione della base installata" e sulla crescita dei ricavi derivanti da software e servizi di rete. Pagheranno gli utenti, quindi.

Pagheranno gli utenti

Viste le vendite di software dell'ultimo periodo, la strategia potrebbe rivelarsi vincente.

Lin Tao

Le vendite totali di software per PS5 e PlayStation 4 sono arrivate a 97,2 milioni di unità, in crescita di 1,3 milioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (95,9 milioni). I download digitali sono cresciuti del 2%, rappresentando il 76% di tutte le vendite. Anche il numero di utenti attivi mensili su PlayStation Network è salito a 132 milioni, rispetto ai 129 milioni dello stesso trimestre dell'anno scorso.

Anche altre mosse di Sony, come vendere un modello solo digitale di PlayStation 5 in Giappone a un prezzo ridotto, sembrano mirate a far crescere la base installata, per aumentare i ricavi sulla vendita di giochi e servizi. Rimane da vedere se queste ultimi riusciranno davvero ad assorbire il corposo aumento di prezzo delle RAM e dei supporti dati, che sta creando enormi problemi, di non facile soluzione. Basti pensare al rinvio del lancio del nuovo hardware di Valve per rendersene conto.