Valheim è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con trailer e periodo di uscita

Tra i tanti annunci arrivati dal Nintendo Direct: Partner Showcase, c'è anche l'arrivo di Valheim su Nintendo Switch 2.
Coffee Stain ha svelato che il gioco arriverà sulla console portatile durante il 2026, accompagnando l'annuncio con un primo trailer ufficiale visibile qui sotto.
Esplorazione, combattimenti e avventure in terre norrene
Valheim è un gioco di esplorazione e sopravvivenza ambientato in un vasto mondo procedurale ispirato alla mitologia norrena e all'immaginario vichingo. Nei panni di un guerriero caduto e scelto dalle Valchirie, ti risvegli nel cuore relativamente tranquillo di Valheim, un punto di partenza che ti spinge a esplorare regioni sempre più ostili. Più ti allontani dal centro, più il mondo diventa impegnativo: biomi selvaggi, creature feroci e risorse preziose che servono a forgiare armi migliori, armature più robuste e strumenti indispensabili per sopravvivere.
La progressione non riguarda solo l'equipaggiamento. In Valheim puoi costruire roccaforti, villaggi e avamposti sparsi per il mondo, creando una rete di rifugi che ti permette di spingerti sempre oltre. E quando la terra non basta più, arriva il momento di prendere il largo: potrai costruire una vera nave vichinga e solcare gli oceani alla ricerca di terre sconosciute, isole misteriose e segreti nascosti oltre l'orizzonte.