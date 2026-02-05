Valheim è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con trailer e periodo di uscita

Esplorazione, combattimenti e avventure in terre norrene

Valheim è un gioco di esplorazione e sopravvivenza ambientato in un vasto mondo procedurale ispirato alla mitologia norrena e all'immaginario vichingo. Nei panni di un guerriero caduto e scelto dalle Valchirie, ti risvegli nel cuore relativamente tranquillo di Valheim, un punto di partenza che ti spinge a esplorare regioni sempre più ostili. Più ti allontani dal centro, più il mondo diventa impegnativo: biomi selvaggi, creature feroci e risorse preziose che servono a forgiare armi migliori, armature più robuste e strumenti indispensabili per sopravvivere.

La progressione non riguarda solo l'equipaggiamento. In Valheim puoi costruire roccaforti, villaggi e avamposti sparsi per il mondo, creando una rete di rifugi che ti permette di spingerti sempre oltre. E quando la terra non basta più, arriva il momento di prendere il largo: potrai costruire una vera nave vichinga e solcare gli oceani alla ricerca di terre sconosciute, isole misteriose e segreti nascosti oltre l'orizzonte.