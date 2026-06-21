Where Winds Meet presenta l'aggiornamento 1.8 con il sistema Homestead

L'update riporterà i giocatori nelle terre di Qinghe, dove saranno chiamati a ricostruire il villaggio natale "Blissful Retreat", ora in rovina. Il nuovo sistema permetterà di restaurare edifici, reclutare abitanti come lavoratori e far prosperare la comunità attraverso attività come agricoltura, artigianato, commercio, produzione di vino e gestione di strutture come locande e forni per la porcellana.

Le altre novità in arrivo

A luglio arriverà anche una funzione che consentirà di progettare e condividere online le proprie abitazioni personalizzate. Partecipare alle attività dell'Homestead permetterà inoltre di ottenere una valuta speciale da spendere nel negozio tematico, con ricompense come il costume "Summer's Blush".

La versione 1.8 introdurrà anche un nuovo sistema di animali da compagnia, con gatti e oche dotati di comportamenti dinamici che reagiscono al meteo e agli eventi del mondo di gioco. Al lancio saranno disponibili tre gatti, Maverick, Scar e Pudding, mentre l'oca Goldie arriverà nella seconda settimana. Accudire i propri compagni sbloccherà costumi, emote e azioni interattive, oltre all'outfit giocatore "Cute Master". Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato che in futuro arriverà un vero e proprio sistema di combattimento con protagonisti i nostri animaletti.

L'aggiornamento sarà accompagnato da una serie di eventi a tempo limitato. Dal 25 giugno partiranno il Martial Path Domain, una sfida a 20 piani per squadre da cinque giocatori di livello 60 o superiore, e la modalità Tomb Raiders, un PvPvE che permette di ottenere ricompense e una rara mount viola. Il 3 luglio debutterà Phantom Thief Goose, un evento comico‑stealth in cui si impersona la "Goose Bo", mentre dal 10 luglio torneranno i Jianghu Martial Games, con tre minigiochi e l'outfit limitato "Dangling Carrot".