Alcune immagini di un presunto videogioco di Cowboy Bebop sono trapelate online, con un utente che ha pubblicato questi materiali su Reddit riferendo che riguardano un progetto cancellato e senza aggiungere dettagli precisi.

In base a quanto riferito, si sarebbe trattato di un action adventure in terza persona incentrato ovviamente su personaggi e ambientazioni della nota serie animata, forse seguendo una storia originale e caratterizzato da una grafica alquanto stilizzata.

Non è chiaro cosa sia successo al progetto, né dove questo fosse in sviluppo e in che periodo fosse in lavorazione, dunque l'intera questione appare piuttosto vaga e in attesa di eventuali verifiche.