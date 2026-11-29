Alcune immagini di un presunto videogioco di Cowboy Bebop sono trapelate online, con un utente che ha pubblicato questi materiali su Reddit riferendo che riguardano un progetto cancellato e senza aggiungere dettagli precisi.
In base a quanto riferito, si sarebbe trattato di un action adventure in terza persona incentrato ovviamente su personaggi e ambientazioni della nota serie animata, forse seguendo una storia originale e caratterizzato da una grafica alquanto stilizzata.
Non è chiaro cosa sia successo al progetto, né dove questo fosse in sviluppo e in che periodo fosse in lavorazione, dunque l'intera questione appare piuttosto vaga e in attesa di eventuali verifiche.
Spike Spiegel in azione
In particolare, sono emersi online alcuni screenshot, come quelli visibili qui sotto, diffusi attraverso Reddit e piuttosto esplicativi almeno dell'impostazione generale e forse della struttura di questo presunto gioco di Cowboy Bebop.
Possiamo vedere il protagonista Spike Spiegel al centro della scena, probabilmente come personaggio principale di questo adattamento, e alcune particolari ambientazioni.
Un paio di screenshot sembrano riferiti a un livello urbano con una città che mischia elementi fantascientifici ad altri più vicini al allo stile messicano o western, mentre un'altra immagine mostra uno scenario più strano e futuristico.
Un franchise che manca da tempo
La caratterizzazione sembra alquanto cartoonesca, in qualche maniera vicina allo stile adottato da Overwatch o anche da Fortnite, cosa che potrebbe risultare un po' strana rispetto allo stile originale della serie.
Considerando la mancanza assoluta di informazioni su team responsabile, publisher, piattaforme di riferimento e anche tempistica di sviluppo, non è facile prendere per buone le informazioni in questione.
Trovandoci in un periodo in cui, come abbiamo visto, l'intelligenza artificiale può creare elaborazioni grafiche di praticamente qualsiasi cosa, è difficile prendere assolutamente per buone delle immagini del genere, considerando anche una certa distanza rispetto allo stile tipico della serie di riferimento.
Se non altro, non fa che ricordare come un videogioco su Cowboy Bebop potrebbe risultare sicuramente interessante, considerando il grande potenziale offerto dalla serie di riferimento per la costruzione di nuove storie fantascientifiche e il fatto che di adattamenti videoludici ce ne siano stati ben pochi, soprattutto di recente, al di là di eventuali collaborazioni come quella con Overwatch.
Salvo errori nella ricostruzione storica, gli unici giochi dedicati al franchise dovrebbero essere l'omonimo Cowboy Bebop del 1998 su PlayStation da parte di BEC e Bandai, e Cowboy Bebop: Tsuioku no Serenade del 2005 per PlayStation 2, sviluppato da Chime.