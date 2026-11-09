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Dimissioni di massa in Memorable Games: la crisi dei videogiochi dilaga in Italia

In base a quanto riferito da un portavoce di Cisl, pare che in Memorable Games diciassette sviluppatori si siano dimessi in blocco per protestare contro l'interruzione degli stipendi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/11/2026
La copertina di On Your Tail

La crisi recente del settore videoludico dilaga anche in Italia, come dimostra la situazione di Memorable Games, studio piemontese nel quale diciassette dipendenti si sono dimessi in blocco per protestare contro il dissesto economico che, a quanto pare, ha portato anche a mesi di sospensione degli stipendi.

La mossa è stata orchestrata anche insieme all'ufficio vertenze Cisl, che ha assistito i lavoratori in questa protesta ufficiale che è sfociata nelle dimissioni di massa: per il momento abbiamo informazioni che arrivano dal sindacato, mentre attendiamo eventuali dichiarazioni da parte dell'azienda.

"I lavoratori ci hanno chiesto un incontro per capire come muoversi: la società non li pagava da un po' e non sapevano cosa fare", ha riferito Marco Daniele, responsabile dell'ufficio vertenze Cisl, a Repubblica, che ha spiegato anche come le dimissioni per giusta causa siano state consigliate dal sindacato come possibile percorso da intraprendere.

Un talentuoso team indie italiano

Memorable Games è un team indipendente italiano che ha all'attivo diversi titoli in ambito mobile e console, tra i quali spicca in particolare l'ottimo On Your Tail, avventura "furry" con ambientazione italiana che ha avuto un buon seguito anche in ambito internazionale.

Lo studio ha iniziato il suo percorso con il nome MixedBag e si è progressivamente affermato con titoli molto particolari e stilisticamente ricercati come forma.8, Futuridium, Secret Oops!, quest'ultimo lanciato nel catalogo di Apple Arcade.

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Evidentemente, anche Memorable Games è stata colpita dall'onda lunga della crisi che sta investendo l'intero settore tecnologico, con influssi particolarmente pesanti nello sviluppo videoludico, come vediamo nelle notizie recenti su licenziamenti, ridimensionamenti, cancellazione di progetti e chiusura di studi.

A questo punto attendiamo di vedere quali potranno essere gli effetti di queste dimissioni in blocco per Memorable Games, sperando in una soluzione positiva e pacifica della questione.

In base al rapporto Io sono Cultura 2026 di Fondazione Symbola, Unioncamere e Deloitte, riportato da Repubblica, il Piemonte emerge peraltro come un'area particolarmente attiva nell'ambito dello sviluppo del software, contando in questo settore circa 26.000 lavoratori occupati nel comparto "software e videogiochi", sebbene la quantità faccia pensare a un'accezione particolarmente estesa della categoria, a comprendere gli sviluppatori di software in generale.

#Software House #Sviluppatori
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