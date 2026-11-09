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Il mouse Turtle Beach Kone II Air è al minimo storico: sensore 26K DPI e batteria da 350 ore

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse wireless Turtle Beach Kone II Air con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato, ideale per chi cerca un prodotto wireless ergonomico e preciso.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/11/2026
Mouse Turtle Beach Kone II Air

Su Amazon è attualmente disponibile il mouse Turtle Beach Kone II Air a 99,99 € rispetto al prezzo consigliato di 129,99 €, permettendoti di risparmiare il 23%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un mouse ergonomico e personalizzabile

Questo mouse presenta un design ideale per mani medio-grandi e per qualsiasi tipo di presa. Potrai giocare senza interruzioni grazie a una durata della batteria di 360 ore con la connessione Bluetooth o wireless da 2,4 Ghz con una durata di 130 ore. Inoltre, la tecnologia Easy-Shift+ trasforma i 7 pulsanti e la rotella 4D in 21 funzioni personalizzabili. Gli switch ottici TITAN offrono un'esperienza tattile veloce, garantita per 100 milioni di clic.

Il mouse Turtle Beach Kone II Air nella colorazione bianca
Il mouse Turtle Beach Kone II Air nella colorazione bianca

Si tratta quindi di un prodotto ideale per chi cerca un buon mouse ergonomico e preciso, ma senza esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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