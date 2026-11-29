Il Black Friday di Instant Gaming propone un'interessante offerta dedicata a Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC (Steam), disponibile a 21,79€ anziché 60€, con uno sconto del 64%. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 26,58€. La promozione riguarda l'edizione che include anche l'espansione dedicata all'isola di Iki. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Ghost of Tsushima vi porta nel Giappone del 1274, durante l'invasione mongola dell'isola di Tsushima. Nei panni del samurai Jin Sakai dovrete difendere la vostra terra, mettendo progressivamente in discussione gli insegnamenti ricevuti e il codice d'onore dei samurai. Potrete affrontare i nemici in duelli all'ultimo sangue oppure sfruttare la furtività e le tecniche dello Spettro per eliminare gli invasori.
Un viaggio nel Giappone feudale con tutti i contenuti della Director's Cut
La Director's Cut comprende l'avventura originale, l'espansione dell'isola di Iki e la modalità multiplayer cooperativa Leggende. La versione PC offre inoltre il supporto ai monitor ultrawide, diverse tecnologie di upscaling e la possibilità di giocare con un frame rate sbloccato, permettendovi di sfruttare le potenzialità del vostro hardware.
Se avete sempre desiderato recuperare l'avventura di Sucker Punch, il Black Friday rappresenta un'ottima occasione per acquistare l'edizione completa. Vi ricordiamo inoltre che, per tutti e quattro i giorni della campagna promozionale, Instant Gaming rimborserà ogni ora un carrello selezionato casualmente.