Il Black Friday di Instant Gaming propone un'interessante offerta dedicata a Ghost of Tsushima: Director's Cut per PC (Steam), disponibile a 21,79€ anziché 60€, con uno sconto del 64%. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 26,58€. La promozione riguarda l'edizione che include anche l'espansione dedicata all'isola di Iki. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Ghost of Tsushima vi porta nel Giappone del 1274, durante l'invasione mongola dell'isola di Tsushima. Nei panni del samurai Jin Sakai dovrete difendere la vostra terra, mettendo progressivamente in discussione gli insegnamenti ricevuti e il codice d'onore dei samurai. Potrete affrontare i nemici in duelli all'ultimo sangue oppure sfruttare la furtività e le tecniche dello Spettro per eliminare gli invasori.