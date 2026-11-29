Tra le offerte del Black Friday di Instant Gaming troviamo Assassin's Creed Shadows Deluxe Edition per PC (Ubisoft Connect), disponibile a soli 23,69€, con uno sconto del 66% rispetto al prezzo di listino di 70€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 28,90€. La promozione riguarda l'edizione Deluxe, che include diversi contenuti aggiuntivi rispetto al gioco base. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Assassin's Creed Shadows vi trasporta nel Giappone feudale del XVI secolo, durante un periodo segnato da guerre e conflitti politici. Potrete vestire i panni di Naoe, un'abile shinobi specializzata nella furtività, e di Yasuke, un samurai particolarmente efficace negli scontri diretti. I due protagonisti offrono stili di combattimento profondamente differenti, permettendovi di affrontare le missioni in modi diversi.