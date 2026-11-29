Resident Evil Requiem è disponibile su Instant Gaming a 36,39€, con uno sconto del 55% rispetto al precedente prezzo di 80€ proposto dal rivenditore. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 44,40€. Si tratta di un'offerta particolarmente interessante per recuperare uno dei capitoli più recenti della celebre saga horror di Capcom. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Resident Evil Requiem rappresenta il nono capitolo principale della serie e ci riporta nell'universo narrativo di Raccoon City. L'avventura vede come protagonisti Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy, due personaggi attraverso i quali Capcom propone due differenti interpretazioni del survival horror, alternando momenti di tensione e vulnerabilità a sequenze maggiormente orientate all'azione.
Il ritorno a Raccoon City in Resident Evil Requiem
La presenza di Leon S. Kennedy rappresenta un motivo di interesse per i fan storici della serie, mentre Grace offre una prospettiva differente sugli orrori che caratterizzano l'universo di Resident Evil. Il gioco permette inoltre di scegliere tra visuale in prima e in terza persona, adattando l'esperienza alle proprie preferenze.
Se avete apprezzato il percorso intrapreso da Capcom con gli ultimi capitoli della saga e con i remake dei suoi giochi più celebri, questa potrebbe essere l'occasione giusta per recuperare Requiem. Il prezzo proposto da Instant Gaming è particolarmente conveniente, soprattutto considerando quanto sia recente il titolo.