Resident Evil Requiem è disponibile su Instant Gaming a 36,39€, con uno sconto del 55% rispetto al precedente prezzo di 80€ proposto dal rivenditore. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 44,40€. Si tratta di un'offerta particolarmente interessante per recuperare uno dei capitoli più recenti della celebre saga horror di Capcom. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Resident Evil Requiem rappresenta il nono capitolo principale della serie e ci riporta nell'universo narrativo di Raccoon City. L'avventura vede come protagonisti Grace Ashcroft e Leon S. Kennedy, due personaggi attraverso i quali Capcom propone due differenti interpretazioni del survival horror, alternando momenti di tensione e vulnerabilità a sequenze maggiormente orientate all'azione.