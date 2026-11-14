Grace Ashcroft ha ancora tanto da imparare ma non sarà mai come Leon, secondo l'attrice

Sebbene Capcom non abbia ancora confermato un eventuale ritorno di Grace Ashcroft nei prossimi capitoli di Resident Evil, la sua interprete spera che il personaggio possa avere un futuro nella serie. Angela Sant'Albano ha infatti condiviso le proprie aspettative sulla sua evoluzione, sottolineando che ha ancora molta strada da fare. Una cosa, però, è certa: Grace non diventerà mai un personaggio alla Leon .

Il futuro di Grace Ashcroft secondo l'attrice

L'attrice che interpreta Grace Ashcroft, Angela Sant'Albano, ha recentemente vinto il Golden Joystick Award come miglior attrice protagonista. Anche Resident Evil Requiem ha ottenuto il riconoscimento di Gioco dell'Anno e, proprio in questa occasione, Sant'Albano ha raccontato diversi retroscena ai colleghi di GamesRadar. L'interprete ha anche condiviso alcune considerazioni sul possibile futuro di Grace all'interno della serie. In particolare, le piacerebbe vedere come si evolverà il rapporto con Leon, che secondo lei avrebbe ancora molto da offrire sul piano narrativo. Inoltre, è curiosa di scoprire quali sviluppi attendono il legame tra Grace ed Emily.

"Mi piacerebbe davvero vedere come si svilupperà la sua relazione con Leon", ha detto. "Penso che tra loro stia nascendo un bellissimo rapporto di mentore e allieva, quasi come quello tra un fratello e una sorella. E vorrei anche sapere cosa succederà tra lei ed Emily".

Grace Ashcroft ha ancora molto da imparare, secondo l'attrice

Sant'Albano ritiene che, anche in caso di un eventuale ritorno di Grace nei prossimi capitoli, il personaggio non diventerà mai come Leon dal punto di vista caratteriale. Grace è infatti una figura fortemente condizionata dall'ansia e dalle proprie insicurezze, ma nel corso della sua avventura ha dimostrato di saper trovare il coraggio necessario per affrontare i pericoli. Questo non significa che non possa maturare ulteriormente: secondo l'attrice, la sua autostima e la fiducia in sé stessa sono destinate a crescere, pur mantenendo una personalità molto diversa da quella di Leon.

"Non credo che diventerà mai un personaggio alla Leon. Non sarà mai una tipa tosta capace di sferrare calci rotanti, capite cosa intendo? Penso però che il suo coraggio e la fiducia in sé stessa cresceranno man mano che imparerà a fidarsi di sé e a perdonarsi per molte delle cose che, secondo me, la tengono ancora frenata. Credo quindi che abbia ancora molta strada da fare".